Boric presiona al PS por primarias: "¿Dónde querría la militancia histórica que esté Paula Narváez?"

Presidenciable frenteamplista cuestionó decisión de la DC y el PPD de desechar una primaria amplia de toda la oposición.

Luego que en las últimas horas tanto el PPD como la DC desecharan la opción de concurrir a una primaria con todos los abanderados que hoy existen en la oposición, el panorama presidencial en el sector volvió a tensionarse con emplazamientos y críticas cruzadas.

Uno de los que cuestionó la definición del PPD y la DC fue el candidato presidencial de Revolución Democrática y Convergencia Social Gabriel Boric. “A mí lo que me sorprende más encima es que después de dar esas declaraciones le echen la culpa al FA y al PC de no tener primarias de unidad, eso es lo más absurdo de todo. Hemos dicho que estamos disponibles, ellos dicen que no y la culpa es nuestra. Eso cuestión sí que no puede ser”, fustigó el diputado, quien de paso elevó la presión para que el Partido Socialista se abra a participar en una primaria con el PC y el Frente Amplio.

“¿Dónde querría la militancia histórica del Partido Socialista que esté su candidata Paula Narváez?”, sostuvo el parlamentario frenteamplista.

Desde el PS, no respondieron al emplazamiento de Boric, y reafirmaron la voluntad de lograr un acuerdo que permita una primaria amplia de la oposición. "No hemos tomado ninguna decisión que implique alterar nuestra voluntad unitaria", sostuvo el timonel del partido, Álvaro Elizalde.

Y en medio de este debate, desde la DC abrieron una puerta a una eventual primaria que considere a Gabriel Boric. “Creo que nosotros debiéramos tener una primaria entre todas las fuerzas políticas que se la jugaron desde la oposición por el acuerdo por una nueva constitución”.