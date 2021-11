Boric tras reunión con alcaldesa de La Pintana: "Nos bajamos del árbol y estamos en el territorio"

"Nuestro programa está abierto para incorporar las mejores ideas", aseguró el abanderado de Apruebo Dignidad. En ese sentido, aseguró que se incorporarán propuestas de las otras candidaturas.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, luego de haber obtenido el segundo lugar en los comicios.

Dos días después de la jornada electoral, el diputado realizó un recorrido por La Pintana, lugar en el que se reunió con la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) y otras autoridades municipales de oposición.

Lee También > Carmen Frei propondrá a la DC apoyar a Boric en segunda vuelta

Luego de la reunión, Boric señaló que " nos bajamos del árbol y estamos en el territorio, estamos con los vecinos y las vecinas, con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz, que quieren justicia para vivir en paz".

"Pueden confiar en nosotros, tenemos un compromiso inclaudicable para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia y recuperar los espacios públicos con seguridad", añadió.

Del mismo modo, recalcó que "no hay tiempo para peleas políticas que no le importan a los vecinos que están siendo víctimas de la delincuencia. Lo que importa es dedicarnos a los problemas de la gente, yo no tengo tiempo para peleas políticas".

Propuestas en materia de seguridad

En materia de seguridad, sostuvo que "acá en La Pintana hay un carabinero cada mil personas, una sola comisaría, necesitamos mucho más y eso lo vamos a hacer con justicia territorial".

"Se requieren incorporar las buenas ideas vengan de donde vengan y ahí estábamos hablando de la propuesta de control de armas de Yasna Provoste que nos parece que es tremendamente interesante", sostuvo,

"Nosotros vamos a ir a hablar con todos los que sean necesarios y nuestro programa está abierto para incorporar las mejores ideas de las otras candidaturas y también de la comunidad organizada", sentenció.