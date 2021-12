Boric confirma que se realizaría examen de pelo: "No tengo nada que ocultar"

"En la Universidad alguna vez probé la marihuana, no soy consumidor de marihuana, hace muchísimos años que no tengo ningún tipo de relación, y hoy día soy una persona con total independencia para poder combatir con mucha fuerza el narcotráfico", comentó en un programa de televisión.

Quedan muy pocos días para la segunda vuelta presidencial 2021 , instancia donde la ciudadanía escogerá al nuevo presidente de Chile entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Ambos candidatos han presentado sus ideas de Gobierno en distintos espacios de medios de comunicación para ganar más adherentes a sus campañas políticas.

Gabriel Boric conversó sobre sus ideas en Meganoticias, donde abordó distintos temas.

Test de drogas

Fue consultado por el test de drogas que planteó José Antonio Kast en el último debate presidencial realizado el lunes pasado. Sobre el por qué se realizó una muestra de orina, el candidato respondió "porque sencillamente era más rápido. El test de pelo sale como $500 mil, yo había visto uno de $700 mil; en un estudio de la Católica había uno que salía como $540 mil, y había que mandarlo a Estados Unidos para tener los resultados".

"Como José Antonio Kast y compañía habían estado inventando estas mentiras permanentemente, nosotros queríamos tenerlo a disposición lo antes posible, para decirle, si lo sacaba antes poder decirle 'sabe qué, basta'", agregó.

El candidato aseguró que sí se realizaría un muestra de pelo. "No tengo ningún problema en hacerlo, no tengo nada que ocultar" , dijo.

"En la Universidad alguna vez probé la marihuana, no soy consumidor de marihuana, hace muchísimos años que no tengo ningún tipo de relación, y hoy día soy una persona con total independencia para poder combatir con mucha fuerza el narcotráfico", comentó.

Su visión de la economía del país

Boric se refirió al complejo escenario económico que enfrentará el país en 2022. "La gente sabe que viene complicado, que l a economía el próximo año va a tener una recesión ; y, por lo tanto, saben que esto es paso a paso", afirmó.

El aspirante al sillón de La Moneda recalcó la importancia de reactivar el empleo formal y defendió su voto a favor al cuarto retiro de los fondos previsionales, justificando el impacto que ha tenido la crisis económica por coronavirus en las personas.

Detalles del apoyo que recibió de Michelle Bachelet.

Fue consultado sobre cómo se originó la reunión que tuvo con la expresidenta Michelle Bachelet. "Hemos estado conversando hace harto tiempo", reveló. También indicó que ha estado en contacto directo con ella "desde antes de la primaria".

Boric le pidió consejos a la exmandataria para enfrentar este proceso político. La sugerencia que más destacó fue "el cuidarte de la gente que te dice que sí a todo".

El abanderado contó detalles del encuentro. “Fue de mutuo acuerdo. Los dos sentimos que era necesario, porque además si yo aspiro a ser Presidente de todos los chilenos y chilenas, tengo mucho que aprender”, sostuvo.

Sobre la petición de diputados de RN y UDI de que Bachelet se junte con Kast, contestó que "yo no soy quién para hablar por ella, no quiero poner palabras en su boca, quiero ser muy cuidadoso en aquello, pero yo me imagino de que una persona que sigue defendiendo hasta el día de hoy a la dictadura que asesinó a su padre, debe ser difícil sentarse a conversar así no más en el marco de segunda vuelta".

El apoyo del Congreso

Gabriel Boric no contará con la mayoría en el Congreso para gobernar en el caso de salir electo Presidente. Ante esto, expresó que "la palabra diálogo yo la he tenido incorporada hace mucho tiempo en parte de mi trayectoria... La política para mí es el arte de ponerse de acuerdo de quienes piensan diferente en función de un bien común compartido".

Como una "oportunidad" calificó la distribución política que tendrá el futuro Congreso, sin mayorías para ningún sector . "Estoy convencido de que el parlamento equilibrado que vamos a tener es una oportunidad, y no lo veo como una suerte de castigo, sino que estamos obligados a ponernos de acuerdo (...) La gente tiene problemas ahora ya, quiere cambios con estabilidad, y nosotros vamos a ser capaces de garantizarlo”, detalló.

¿Qué sucederá en las elecciones del 19 de diciembre?

Boric piensa que el resultado de las elecciones será voto a voto. "Yo creo que efectivamente va a ser una elección apretada. Yo creo que el exceso de confianza y arrogancia siempre son malos consejeros", dijo.