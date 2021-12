Boric pone en duda su participación en programa de Parisi: "Lo estamos evaluando"

El candidato de Apruebo Dignidad además se refirió a cómo afrontaría la crisis migratoria, descartando un "perdonazo".

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, conversó este domingo en Mesa Central de Canal 13 a dos semanas de la segunda vuelta presidencial que lo enfrentará al aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Boric, que se encuentra de gira en Talcahuano, p uso en duda su participación este martes en el programa Bad Boys de Franco Parisi , debido a las informaciones de una presunta reunión que mantuvo el ex candidato con José Antonio Kast en Estados Unidos: “Ante la información que ha aparecido en algunos medios, estamos evaluando este asunto, de que Kast y sus asesores se habrían juntado con Parisi o EE.UU, estamos revisando eso”, sostuvo.

🔴 #AlertaT13 | Gabriel Boric deja en suspenso su participación en programa de Franco Parisi: "Lo estamos evaluando".





No obstante, el diputado sostuvo que quiere escuchar a quienes apoyaron al ex candidato: "Hay 900 mil personas que votaron por Parisi y yo tengo el deber de escuchar y entender las inquietudes y esperanzas de esa gente", sostuvo.

“Es un liderazgo que a mi no me convoca pero que convocó a 900 mil personas y eso no se puede soslayar o minimizar. Yo no voy a cambiar ni convicciones y principios”, agregó.

Igualmente, Boric se mostró crítico con la deuda de pensión de alimentos que Parisi mantiene en el país y que supera los 200 millones de pesos: "Tiene el deber de pagar la pensión alimenticia y es inaceptable esa situación", sostuvo.

Cuarto retiro del 10% y fondos previsionales

El candidato también tuvo palabras para su votación a favor en el proyecto de cuarto retiro del 10%, el que finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados: "Tenemos el deber de escuchar a nuestros asesores y de hecho, incorporamos varias de las recomendaciones que se hicieron en el actual escenario, fuimos nosotros que le propusimos indicaciones que le dieron viablidad de esto pero no tuvieron el apoyo suficiente", precisó.

"He escuchado a la gente a lo largo de Chile y lo dije en el discurso del cuarto retiro. Cuando voy a Valdivia y me junto con pequeños emprendedores y dicen, 'está bien que hablen de reactivación pero nosotros necesitamos un rescate'.. uno ve que la necesidad sigue existiendo", agregó.

El parlamentario, eso sí, precisó que el retiro de ahorros previsionales "no son una buena política" y que si llega a La Moneda, optarán por crear un sistema de seguridad social.

🔴 Gabriel Boric: "Seremos profundamente respetuosos de los ahorros previsionales. No se pueden destinar a gastos públicos del gobierno de turno, a diferencia de lo que ha pasado en otros países".





“El daño fue muy grande y la gente estaba con mucha necesidad y se suma a otro problema, hay una desigualdad muy grande en Chile y la familia está muy endeudada... lo que queremos construir como futuro gobierno es un sistema de seguridad social y apoyar a las familias”, señaló.

En ese sentido, precisó que las fuerzas políticas se deben unir en este tema: "Tenemos que sentarnos a conversar para que la gente puede tener la tranquilidad y seguridad de que tendrán una pensión digna para vivir y no tendrán que trabajar hasta morir", explicó.

Boric además tuvo palabras para la propuesta de alargamiento del IFE Universal realizada por el PPD: "Me acabo de enterar de la propuesta del PPD, la vamos a revisar. Hay que ser muy conscientes de que el próximo año vamos a enfrentar a una caja fiscal reducida", dijo.

Crisis migratoria

En cuanto a la crisis migratoria, Boric se refirió a las palabras de su encargado de migración, Eduardo Thayer, de "resolver en seis meses la situación de todas las personas que se encuentren en estos momentos en albergues".

🔴 "Sería irresponsable hablar de perdonazo migratorio. Vamos a recuperar el control de nuestras fronteras", dice Gabriel Boric en materia de migración.





En ese sentido, descartó hablar de un "perdonazo": "No necesariamente, sería irresponsable de mi parte hacer una afirmación de esas características. porque incentivaría una mayor migración. Tenemos un problema con la migración en Chile, tenemos problemas con el control de las frontera y mi rol será ordenar y cuidar las fronteras”

"Qué medidas vamos a tomar se tomarán caso a caso pero no voy a anunciar perdonazos por la prensa", precisó