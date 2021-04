Candidata de lista del Frente Amplio: "Boric es el niño símbolo de la traición al pueblo"

Camila Polizzi, postulante a la alcaldía de Concepción, ya había complicado al bloque de izquierda al manifestarse en contra del aborto libre, lo que le valió duras críticas de la coalición.

Camila Polizzi, candidata a alcaldesa de Concepción respaldada por el Frente Amplio, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la coalición de izquierda.

Hace pocas semanas, la postulante al sillón edilicio aseguró estar en contra del aborto libre, lo que significó que los principales dirigentes del bloque de izquierda cuestionaran su postura y declararan que ella no tendría el apoyo político del conglomarado con miras a los comicios de mayo. Una declaración meramente formal, ya que en la papeleta seguirá apareciendo como candidata del Frente Amplio.

En ese contexto, Polizzi participó del ciclo de debates Tú Decides 2021, que transmite T13.CL y todas sus plataformas. Y fue ahí que cuestionó en duros términos la decisión del Frente Amplio de levantar la candidatura presidencial de Gabriel Boric.

Consultada por cuál era su carta presidencial preferida, Polizzi subrayó primero su condición de candidata independiente. "Hay un candidato presidencial de la coalición que me apoya que es Gabriel Boric, que a mí no me representa. Creo que es un tremendo error del Frente Amplio, que se mostraba como una fuerza política nueva, que venía a disputarle a la vieja política, un Frente Amplio que terminó siendo un frente más bien estrecho", sostuvo la candidata.

"Creo que Gabriel Boric representa el estandarte, el niño símbolo de la traición de este conglomerado a la ciudadanía y por lo tanto es un tremendo error y él no me representa", sostuvo, en tácita alusión al rol que jugó Boric en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que viabilizó el proceso constitucional.