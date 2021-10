Acusaciones cruzadas marcan debate de candidatos al Senado por la Región Metropolitana

Rojo Edwards, Karina Oliva, Luciano Cruz-Coke y Gabriel Silber se enfrentaron a través de T13 en Vivo de cara a la carrera por llegar al Senado.

Los candidatos al Senado, Rojo Edwards, Karina Oliva, Luciano Cruz-Coke y Gabriel Silber participaron del debate transmitido por T13 en Vivo , de cara a las elecciones de noviembre de 2021.

Agencia Uno Lee También > Senadores discuten proyecto sobre cuarto retiro de 10% de AFP

Durante la discusión, se abordaron temas relacionados con gobernabilidad, migración y la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, entre otros.

Un punto importante de debate fue la Convención Constitucional. Respecto a este punto, Cruz-Coke afirmó que "no olvidemos que la Convención no se manda sola, no es autónoma, tiene un marco constitucional. Y lo que proponga, va a ser sometido, finalmente, a votación de las personas".

A su vez, Edwards afirmó que "la Convención no es un poder constituyente, sino un poder constituido. Y está constituido a través de una reforma constitucional que le dio un claro marco de acción. Al poner como posibilidad un plebiscito dirimente, lo que está haciendo es actuar fuera de lo que marca la Constitución".

Por otra parte, en medio de la discusión sobre libertades, Oliva criticó duramente al Partido Republicano: "Se dicen patriotas los republicanos, pero a la hora de pagar impuestos son migrantes, porque los prefieren pagar en paraísos fiscales. Creo que hay inconsecuencia de proyecto país de lo que dice Rojo. Yo más bien creo que son lo más parecido a los talibanes , donde las mujeres no tenemos derechos sexuales y reproductivos, porque se quiere derogar el derecho al aborto en tres causales".

Respecto a la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera, Silber afirmó que "tiene que haber una reacción institucional. Ya lo hizo la Fiscalía abriendo una causa por delitos de corrupción. Lo hace el Servicio de Impuestos Internos con la misma fuerza cuando abre una investigación por presunta elusión del punto de vista fiscal. Era lo que teníamos que hacer".

"Nunca es una buena noticia acusar a un Presidente de la República. Es más, nos dan vergüenza los hechos que conocimos a través de los Pandora Papers, pero no podemos simplemente decir que esperemos después de las elecciones", sentenció.

Puedes revisar la conversación completa a continuación: