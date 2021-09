Candidaturas rechazadas por el Servel: ¿Qué fue lo objetado y qué pueden hacer los afectados?

Casi 200 candidaturas de Apruebo Dignidad y del Partido Republicano fueron invalidadas luego que se detectaran irregularidades en su inscripción. Desde ambos sectores políticos sostienen que se debió a una falla de la plataforma del Servel. En definitiva, será el Tricel el que determine si se podrán registrar o no las postulaciones al Congreso.

Un fuerte remezón político generó el Servicio Electoral luego de rechazar 96 candidaturas parlamentarias de Apruebo Dignidad y otras 90 del Partido Republicano.

Las repercusiones se produjeron de inmediato. Ambos sectores políticos afectados acusaron problemas internos del organismo en la inscripción. El candidato presidencial Gabriel Boric señaló que el error se debió a la plataforma del Servel y afirmó que espera que el problema se solucione a la brevedad.

Desde el Partido Republicano, Rojo Edwards fue más lejos y disparó contra el consejo del Servel y su cuoteo político, y los acusó de un "atentado contra la democracia".

Más allá de los intercambios, ¿por qué se produjo este problema? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué pueden hacer los involucrados?

El origen

El problema reportado por el Servel dice relación con las firmas de los partidos dentro de las coaliciones. Todas las colectividades deben firmar las candidaturas de sus aliados.

Fue en este punto donde se generó el error. De acuerdo al organismo electoral, no todos los partidos ratificaron este punto.

En cuanto a Apruebo Dignidad, las principales dificultades se presentaron por las validaciones de Convergencia Social (CS) y Comunes. Por otra parte, al Partido Republicano le afectó la inscripción del Partido Conservador Cristiano.

Cabe mencionar que estas validaciones se hacen región por región. Las colectividades alegan que el Servel pidió hacer validaciones en regiones donde algunos partidos no están constituidos, y que ese sería el principal argumento para rechazar las candidaturas.

Pasos siguientes

Las coaliciones pueden presentar un requerimiento ante el propio Servel para que reconsidere la decisión, pero tanto Apruebo Dignidad como el Partido Republicano anunciaron que recurrirán a instancias judiciales.

Quien revisará los casos es el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), órgano que deberá determinar si la falla de las inscripciones se debió a problemas de la plataforma del Servel -debido a que no registró correctamente los partidos que no estaban constituidos en ciertas regiones- o si el problema es de los partidos que no firmaron correctamente los pactos en sus regiones.