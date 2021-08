Cristián Cuevas: ¿Quién es el candidato presidencial de la Lista del Pueblo?

Fueron 43 personas, de un universo de 73, las que votaron a favor de Cuevas para liderar la campaña presidencial de la Lista del Pueblo. El candidato deberá juntar más de 30 mil firmas para aparecer en la papeleta.

La Lista del Pueblo eligió al ex sindicalista Cristián Cuevas como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre de este año, quien tendrá la misión de reunir más de 30 mil firmas para aparecer en la papeleta.

La resolución de la Lista del Pueblo se conoció la noche de este jueves, luego que 43 de un total de 73 personas votaran a favor de la candidatura de Cuevas. El resto de votantes se abstuvo.

Cuevas fue militante del Partido Comunista, Partido Socialista y de Convergencia Social. Es un activista de los derechos de las disidencias sexuales. Además fue dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En 2008 se refirió por primera vez a su homosexualidad en entrevista con Revista Paula. "Esta es la primera y última vez que me referiré al tema, pero tampoco tengo nada que ocultar", afirmó en esa oportunidad.

"Que me critiquen por mi sexualidad no me da miedo, porque la asumo y no tengo porque ocultarla (...) mi capacidad de liderazgo no se mide por mi orientación sexual. Los que me han querido hacer daño con eso, perdieron la batalla", señaló.

En el 2014 fue designado como agregado laboral en España durante el segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Casi un año más tarde renunció a su cargo debido a la muerte del contratista de Codelco Nelson Quichillao durante incidentes entre trabajadores y Carabineros.

Cuevas encabezó varias manifestaciones laborales y fue candidato a diputado en las elecciones parlamentarias del 2009 y 2013, perdiendo en ambas.

Horas más tarde la Lista del Pueblo aseguró que aún no han proclamado a un candidato.