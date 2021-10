De Boric a Kast: Asesores económicos de los candidatos proponen creación de pensión básica universal

Durante el debate organizado por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), los representantes de los comandos presidenciales discutieron sobre la administración del actual stock de cotizaciones, nuevos sistemas de administración, y el aumento en la cotización individual, entre otros temas.

Los principales asesores en materia de pensiones de los cuatro candidatos presidenciales que lideran las encuestas participaron del debate organizado por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile).

A la instancia asistió Claudia Sanhueza, como parte del comando de Gabriel Boric; Cecilia Cifuentes en representación de José Antonio Kast; Guillermo Larraín de parte de Yasna Provoste; y Patricio Rojas como representante de Sebastián Sichel.

Durante la discusión, se abordaron una serie de temas en materia previsional: desde la administración del actual stock de cotizaciones, pasando por nuevos sistemas de administración, hasta el aumento en la cotización individual.

El principal tema de acuerdo por parte de todos los presentes fue la creación de una Pensión Básica Universal con cargo al Estado.

Sanhueza afirmó que "nos imaginamos un sistema de seguridad social donde existen contribuciones a la seguridad social en el pilar contributivo y donde existe un pilar no contributivo, que es una pensión base igual para todos, universal. Sobre esa base vienen los beneficios del pilar contributivo".

"Eso es lo que se conoce como un sistema de cuentas nocionales, sin embargo, no es exactamente un sistema de cuentas nocionales porque aquí estamos combinando una fuente de financiamiento del ahorro y de las contribuciones sociales por solidaridad", sentenció.

A su vez, Rojas señaló que "estamos planteando avanzar hacia una Pensión Básica Universal, no teniéndola en el corto plazo, pero sí moviéndonos hacia allá, de manera que todas las personas que nunca han cotizado puedan acceder a una pensión de alrededor de $178 mil".

"Nosotros no contemplamos reparto porque no es una buena idea, no permite un financiamiento en el largo plazo. Por lo tanto, apuntamos a ir avanzando hacia una Pensión Básica Universal", sentenció el asesor de Sichel.

Por otra parte, Cifuentes sostuvo que "los pilares de lo que proponemos es que hay que apuntar a una Pensión Básica Universal. Y creo que tiene que ser un mínimo que asegure la línea de pobreza. Porque permite darle mayor certeza a las personas respecto a su futura situación".

"El sistema de reparto tiene un problema con la demografía muy serio. En ese sentido, esto tiene que ser vía capitalización. Hay que aumentar la cotización vinculada al empleo pero creo que también uno puede plantear cotizaciones vinculadas al pago de IVA, por ejemplo, vinculadas al consumo", concluyó.

Guillermo Larraín manifestó que "nuestra propuesta parte con una Pensión Básica Universal de $225 mil que es un piso a partir de cual las personas que tengan ahorro individual le agregan pensión. La diferencia es que nosotros no ponemos un techo, el que sí pone la candidatura de Sichel".

"Estamos pensando que es esencial subir la cotización. Nosotros decimos que, en un plazo de 10 años, debemos pasar al 18% de cotización con un 8% con cargo al empleador porque nosotros creemos en un sistema mixto y además tripartito, donde sean los trabajadores, los empleadores y el Estado los que estén participando activamente en ese sistema", finalizó.