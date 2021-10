De orden público a indultos: Las definiciones de los candidatos al Senado por Santiago

Ricardo Ortega (Partido Republicano), Verónica Pardo (Independiente en cupo del Partido Liberal), Sebastián Depolo (Revolución Democrática) y Daniela Cabezas (UDI) entregaron sus impresiones sobre diversos temas de la contingencia del país.

Un nuevo debate de candidatos al Senado por la Región Metropolitana transmitió T13 En Vivo a través de sus redes sociales.

En la instancia participó Ricardo Ortega (Partido Republicano), Verónica Pardo (Independiente en cupo del Partido Liberal), Sebastián Depolo (Revolución Democrática) y Daniela Cabezas (UDI).

Durante la discusión, se abordaron temas desde el nuevo rol de las policías y el indulto a las personas hasta el desarrollo de la Convención Constitucional.

"Policía corrupta" y orden público

Respecto a la función de Carabineros, Depolo señaló que "tenemos que repensar una nueva policía para Chile. Esto tiene que ver con la seguridad ciudadana de todos los barrios. O sea, hoy día tenemos una policía corrupta y ineficaz" .

Consultado sobre si cree que todos los carabineros son corruptos, indicó que "no. Estoy diciendo que dos generales acaban de ser procesados y están en prisión preventiva. Hay una lógica interna que es bien compleja. Hay que ver cómo pensamos la policía que necesitamos para los próximos 50 años".

Respecto al rol que deben tener las fuerzas de orden ante manifestaciones como las ocurridas en Plaza Baquedano, Ricardo Ortega afirmó que "yo creo que estas manifestaciones, mientras sean pacíficas, me parecen absolutamente necesarias, es una manera de expresarse".

"Lamentablemente hoy día mucha gente entiende que si no hay quemas, no hay destrucción, sus peticiones no son escuchadas. Y esa es una falla del sistema político, no necesariamente de Carabineros o el sistema policial", agregó.

Del mismo modo, sostuvo que "todo cambio que se haga tiene que ser con Carabineros. Esto de sacar a un montón de generales, tener reglas de enfrenamiento que son muy complejas y meter presos a carabineros porque están cumpliendo su función no me parece".

Distanciamiento de Provoste y Convención

Respecto al proyecto que busca indultar a personas imputadas por delitos ocurridos en el marco del "estallido social", Verónica Pardo afirmó que no respalda la iniciativa presentada por la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

"Tal cual como está en el Congreso hoy día, no (lo apoyo). Hay un montón de indicaciones y tipificaciones de los actos que hay detrás que no fueron especificados como corresponde (...) como está la ley hoy día, no estoy de acuerdo . La tipificación que tiene detrás es absolutamente amplia", señaló.

No obstante, adviritó que "hoy día tenemos una cantidad de jóvenes que no tienen antecedentes y aún no son dejados en libertad".

Por su parte, Daniela Cabezas criticó parte de la conducción que está teniendo la Convención Constitucional. Consultada ssobre su opinión respecto a los plebiscitos dirimentes, afirmó que "hay que respetar los acuerdos, y también el acuerdo firmado por todos los partidos políticos el 15 de noviembre. No podemos, por ningún motivo, borrar con el codo lo que escribimos con la mano en ese acuerdo".

