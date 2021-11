Diputado Crispi revela detalles del estado de salud de Gabriel Boric: "No se ha sentido muy bien"

El político señaló que Boric "está viviendo una gripe fuerte, pero no presenta problemas respiratorios". Sobre el futuro de la salud del candidato de Apruebo Dignidad, Crispi afirmó que "creo que va a estar bien, pero no lo está pasando muy bien".

El diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, se refirió al estado de salud del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras haberse contagiado con la variante Delta de COVID-19.

El parlamentario indicó que "no se ha sentido muy bien. Sigue con fiebre, con dolor de cabeza".

Sobre si ha empeorado o no, el político señaló que "no está peor que al comienzo. Está viviendo una gripe fuerte, pero no presenta problemas respiratorios".

Sobre el futuro de la salud del diputado, Crispi indicó que "yo creo que va a estar bien, pero no lo está pasando muy bien".

Mientras Boric esté en cuarentena, el político indicó que desde el interior realizarán la campaña del candidato presidencial. "Estamos entre todos apoyando. Eso es algo positivo que tiene Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio, que es que hay harto sentido de equipo y estamos todos desplegados", concluyó para Radio Cooperativa.