Disputa Sichel-Kast se tensiona ad portas de debate y surgen dudas sobre apoyos mutuos para balotaje

Tres sondeos consecutivos han posicionado al abanderado republicano en el segundo lugar, luego del frenteamplista Gabriel Boric. Si bien Sichel y J. A. Kast han evitado criticarse directamente, este miércoles se instaló el debate sobre eventuales respaldos en diciembre. Todo esto en medio de la duda sobre si habrá o no nuevos descolgados oficialistas que se vuelquen a la campaña de "la otra derecha".

Una imagen inédita se dio este miércoles en el marco de la XVII versión del Encuentro Nacional del Agro “Semillas para una agricultura sustentable” (Enagro). A minutos de ingresar al Salón Principal de CasaPiedra, el candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se apostó en el pasillo del lugar para conceder una entrevista breve a radio Agricultura.

Mientras abordaba temas de contingencia en vivo, entonces, los abanderados fueron llamados entre el público para comenzar la ronda de exposiciones. “Me viene a buscar José Antonio (Kast), no sé si es bueno o malo”, dijo Sichel entre risas mientras el candidato del Partido Republicano entró al pequeño escenario dispuesto por el medio de comunicación. “¡Y se coló más encima!”, interrumpió Sichel, en tono distendido. “Casi me quitan la silla”, replicó J. A. Kast, quien inmediatamente requirió a su par: “Ya, ¿vamos?”. Luego vinieron los flashes, pese a que ya se habían saludado minutos antes.

Se trata de una escena particular -casi hablada en código político-, pues en general ambos no han coincidido en eventos y, además, porque coincidió con la jornada en que se dio a conocer un nuevo sondeo público, donde J. A. Kast volvió a sobrepasar al candidato del oficialismo.

Desde este domingo que el abanderado -que se denomina de derecha- se ha “colado” entre las encuestas que mostraban hace semanas a Gabriel Boric (Frente Amplio) de puntero mientras Sichel ha estado intentando pisar sus talones. Pero esta semana, el expresidente del Banco Estado ha quedado tercero. Primero fue Pulso Ciudadano, luego Cadem y este jueves Data Influye.

Muchos en el sector ven esta baja del exministro como consecuencia de distintos episodios: el desempeño débil de Sichel en el primer debate televisivo del pasado 22 de septiembre, la relación con los partidos oficalistas, su postura pública e insistente por los retiros del 10% y, en menor cantidad, por su pasado como supuesto lobista, entre otros.

Ante los sondeos públicos -que Sichel y su comando desestiman una y otra vez por la baja asertividad que han mostrado en los últimos años-, así, se dio una nueva discusión pública en la derecha: ¿cuáles son los mínimos comunes de las candidaturas? ¿es posible que exista un apoyo recíproco en segunda vuelta, cualquiera sea de los dos que gane el próximo 21 de noviembre?

Previo a Enagro, cerca de las 10:00 horas, el candidato Sichel fue largamente entrevistado en el matinal de Canal 13, Bienvenidos. Allí fue varias veces consultado sobre si apoyaría o no a J. A. Kast en segunda vuelta.

—Si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta y está en competencia con el adversario político que sea, ¿lo apoyaría?

—No me pongo en esa hipótesis, pero voy a responderte: yo creo que tienen que haber mínimos de tolerancia y protección de la democracia, mínimos comunes como el tema de la vacunación que tienen que haber para apoyarlo, obviamente soy mucho más lejano a la extrema izquierda en Chile, porque creo que garantiza la violencia, pero también me gustaría que tuviéramos una conversación no solo por la posición política en el mundo de la derecha o la centroderecha respecto a quién le gana al otro, sino respecto a mínimos comunes y creo que falta tolerancia, menos caudillismo y ciertos mínimos comunes que hoy no están construidos para esa hipótesis. Creo que voy a pasar a segunda vuelta... siempre lo he dicho.

—¿Pero apoyaría a José Antonio Kast?

—No, si no hay mínimos comunes, no. Eso es parte básica. Y los mínimos comunes para mí tienen que ver con esto, respeto a la diversidad, o sea, proteger muy valiosamente, el amar a otro, como en el tema del matrimonio igualitario -no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero al menos no ser alguien que ataque al mundo-, el tema de la vacunación también, los mínimos comunes de la vida en comunidad.

—¿Pero no apoyaría entonces a José Antonio Kast, si es que él termina en segunda vuelta?

—Ni no ni sí, hay una conversación sobre mínimos comunes...

—Pero eso no es ni chicha ni limonada…

—No, estoy diciendo que los apoyos nunca se definen gratuitamente en el sentido humano, yo espero que haya mínimos de tolerancia, de condena a la xenofobia, de respeto... Hoy no están construidos, cómo te voy a decir algo que no está construido.

—¿Cómo se seduce a esa derecha más dura?

—Yo quiero seducir a las personas, y a esa derecha más dura o no sé cómo decirle, yo garantizo dos cosas que para ellos son vitales: la libertad, dónde educar a sus hijos; de la libertad de culto para aquellos que tienen posiciones valóricas, pero también garantizo otra cosa: no refugiarnos en la esquina del sistema político y resistir, porque eso no construye mayorías en Chile sino que salir a conquistar a la clase media chilena para tener un gobierno de mayorías.

La tensión por un nuevo debate televisivo

Aunque Sichel es reacio a responder “escenarios hipotéticos”, el abanderado este jueves marcó distancia de su contendor, recalcando además que no participaron juntos de primarias y que J. A. Kast apostó por un proyecto “individual” y no colectivo. “Yo perfectamente podría haber sido un caudillo que siguió solo a esta primera vuelta y ver si gano la elección. Pero yo quiero construir una mayoría política que le dé gobernabilidad a Chile”, dijo Sichel.

Los sondeos, en ese sentido, han forzado esta conversación. Este domingo, la primera encuesta fue una de Pulso Ciudadano. ¿La sorpresa? J. A. Kast superaba por primera vez en las preferencias al abanderado del oficialismo, con un 14% contra un 12,5%, respectivamente.

Después, este lunes, Cadem arrojó números similares. Sichel, en ese sentido, registró una caída en las preferencias pasando a un tercer lugar con un 12%, siendo superado por J. A. Kast con un 15%. De nuevo los mismos puestos: segundo y tercero; Boric liderando.

Y este jueves el punto crítico lo mostró la encuesta Data Influye, donde Sichel mantiene un tercer lugar, pero muy cerca de Yasna Provoste (Unidad Constituyente). Así marca Boric 25,7%, J. A. Kast, un 16,1%, Sichel un 12,1% y Provoste un 11,5%.

Si bien el comando desestiman estos números -de hecho, el fin de semana, uno de los personajes pilares de la campaña, Juan José Santa Cruz, dijo en El Mercurio que “nuestras encuestas no muestran ninguna baja de Sichel”, misma idea que había repetido días antes, en gira, el abanderado-, el oficialismo mira atento los pasos de Sichel.

“Con ese tipo de declaraciones, lo que está promoviendo es que para mucha gente de centroderecha no estén las garantías para apoyarlo en primera vuelta”, dijo este miércoles, el senador UDI Claudio Alvarado en torno a los dichos de Sichel en Bienvenidos. El parlamentario fue el primero en lanzar la crítica UDI, post debate, del mensaje “alejado” de la derecha y los partidos que mostró Sichel en televisión.

En paralelo, en Chile Vamos comentan que “estamos esperando a ver su desempeño en el debate televisivo del lunes”, refiriéndose al programa planificado a seis semanas de la elección del próximo 21 de noviembre.

El propio J. A. Kast ha lanzado la idea de que en las próximas semanas podría haber más apoyos oficialistas a su campaña (ya van cinco parlamentarios descolgados).

En el comando del candidato republicano, en tanto, recalcan que debe haber “prudencia” y “serenidad”. J. A. Kast, en todo caso, ha sido mesurado en torno a sus apreciaciones por los sondeos. “Siempre hemos dicho lo mismo: las encuestas no nos cambian el día a día, y nosotros seguimos trabajando con la misma intensidad, con la misma fuerza que lo veníamos haciendo ya hace bastante tiempo”, dijo este miércoles.

Respecto a la segunda vuelta, el exdiputado fue consultado por los dichos de Sichel y aseguró: “Cuando uno ama a la patria, no tiene que poner condiciones para salvarla, por lo tanto, así como nosotros hemos dicho que nuestro adversario está al frente -y que tenemos que mostrarle a la ciudadanía que el proyecto político de Gabriel Boric es el que nos lleva al subdesarrollo-, yo planteo siempre que mientras mejor nos vaya a ambos, mejor, y eso es lo que ha estado ocurriendo hoy: estamos ocupando el segundo y tercer lugar y eso refleja que nuestro sector está creciendo, por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes en las cosas que señalamos y afirmamos hoy”.

En ese sentido, el abanderado republicano dijo, sobre una eventual segunda vuelta con Sichel, que, “si se diera la situación de un enfrentamiento entre libertad y comunismo, que es lo que vemos hoy, claramente yo me la juego por la libertad”.