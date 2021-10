“Me siento en casa”: Sichel se acerca a los partidos tras perder terreno frente a Kast en encuestas

El comando y las colectividades abordaron una “reestructuración” de la campaña, en una cita el domingo por la noche, en la que acordaron realzar la estructura partidaria. Este lunes, dicen, se vieron los primeros atisbos de una mayor incorporación al bloque de centroderecha. “Me siento orgulloso de ser un candidato independiente que representa a Renovación Nacional”, dijo Sebastián Sichel.

La tónica de su discurso y el semblante del candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, fueron distintos. Así lo reconocen dirigentes de RN que estuvieron la mañana de este lunes en la sede del partido, ubicada en Providencia, mientras habló latamente sobre los desafíos de la coalición a 53 días de elección presidencial del 21 de noviembre. Todo esto, en el marco del lanzamiento de la campaña parlamentaria y de consejeros regionales (cores).

“Me siento en casa, me siento orgulloso de ser un candidato independiente que representa a Renovación Nacional”, fue una de las primeras palabras del exministro, en un tono distendido, pero firme, en el que nombró en reiteradas ocasiones a parlamentarios de RN y dirigentes para dar cuenta de la cercanía con la colectividad.

Las palabras no fueron casuales, pues el abanderado del oficialismo no pasa por días fáciles. El fin de semana y este lunes, dos encuestas -Pulso Ciudadano y Cadem- mostraron al candidato republicano, José Antonio Kast, sobrepasándolo al menos por tres puntos.

“Las encuestas miden momentos, son una oportunidad para mejorar. Sebastián Sichel es el único capaz de convocar a una mayoría que derrote a la izquierda, con un proyecto de cambios sociales y reformas sensatas. No da lo mismo quién pase a segunda vuelta y tampoco quién va a gobernar”, escribió este domingo una de las voceras del comando de Sichel, Isabel Plá (UDI), haciéndose cargo del momento político de la campaña.

La encuesta de Pulso Ciudadano -dada a conocer por T13-, en ese sentido, coincidió también con una reunión de los partidos de Chile Vamos -RN, la UDI, Evópoli y el PRI- con el nuevo coordinador de la campaña de Sichel, Cristóbal Acevedo (exDC). Según presentes, la petición transversal al comando fue la siguiente: aprovechar la estructura territorial de los partidos políticos.

La solicitud, en ese sentido, va en línea de resarcir el discurso “antipartidos” que tomó Sichel en la campaña de las primarias y que no ha abandonado durante las primeras semanas de la candidatura de cara a la primera vuelta. Estrategia que, además, ha sido criticada por su coalición y que tuvo un peak: el primer debate presidencial televisivo del miércoles 22 de diciembre. ¿Por qué? La UDI fue la que disparó el fuego amigo y recriminó la falta de un discurso de derecha del candidato oficialista, no así del exmilitante del gremialismo, José Antonio Kast, a quien se le atribuyó un buen desempeño en esa contienda.

Desde ahí, solo han sido días complejos para la campaña: ya se cuentan cinco parlamentarios que han desistido este año del proyecto Sichel: Harry Jurgensen, Cristóbal Urruticoechea, ambos exRN hoy militantes del Partido Republicano; Leonidas Romero (RN) y Nora Cuevas (UDI). Estos diputados han señalado explícitamente que apoyarán a Kast, mientras la RN Francesca Muñoz dijo la semana pasada que no está respaldando la campaña oficialista, evitando referirse al líder republicano.

“Lo más probable es que haya otros que, en el tiempo, vayan manifestando una opinión favorable a lo que nosotros estamos planteando, porque lo hacemos con convicción. Va a haber novedades en el corto plazo”, deslizó este domingo en Mesa Central de Canal 13, el propio Kast.

Durante esta jornada, en tanto, no se dieron cuenta de nuevos nombres, pero figuras sindicadas como “simpatizantes” de Kast abordaron, en conversación con T13, el escenario político.

“Kast está interpretando más el sentir ciudadano de la centroderecha y eso sin duda que a Sichel lo tiene que invitar a reflexionar respecto a cómo se están haciendo las cosas en su comando”, dijo el diputado UDI Sergio Bobadilla, mientras que el RN Miguel Mellado agregó: “Hay muchos que van a estar vitrineando con José Antonio, porque es una persona que representa a la derecha. La baja de Sichel fue producto de sus propios errores. Si no encauza con gente de centroderecha le aseguro que quien va a pasar (a segunda vuelta) es José Antonio Kast”.

Los números en las encuestas, asimismo, se dan luego de otros episodios: su rechazo el cuarto retiro -y su intento fracaso por alinear a los diputados del bloque al respecto-; su apoyo al 100% de los retiros de los fondos en caso de que el cuarto 10% se transforme en ley; sus cuestionamientos a su supuesto pasado como lobista y la aparición en prensa de su padrastro Saúl Iglesias.

¿Un segundo tiempo con partidos como eje?

En medio de este contexto, el comando, la noche del domingo, transmitió a los partidos que habría una “reestructuración” que ayude a fortalecer el ámbito territorial, pero también el político. Por ejemplo, RN quedó de buscar un “enlace” con “peso político” para el comando. Esto es, una figura que pueda mantener una relación fluida entre la campaña y la colectividad. “Una suerte de nueva ‘Cecilia Pérez’, que controle, que pese políticamente”, comentan en el partido, en el que aún están en búsqueda de ese nombre que, dicen, posiblemente pueda ser un parlamentario que no vaya a la reelección.

El objetivo es marcar, añaden, un “segundo tiempo”, con los partidos jugando protagónicamente a lo largo del país. De hecho, se habla de la existencia de un nuevo coordinador territorial. Los partidos, en ese sentido, quedaron a la espera de la comunicación del comando para entregar los lineamientos de esta nueva etapa. “Todo está por verse”, relatan.

En línea con este segundo tiempo, el candidato Sichel este lunes en RN reafirmó los valores de la centroderecha, recibió varios vítores y ensalzó varias veces el rol de la colectividad.

“(Katherine Martorell) acordándose siempre del valor de este partido, diciéndome todos los días la importancia que tienen los partidos, RN, y cómo ella también es orgullosa de esa historia de meritocracia, de mujeres en política, que la puso de protagonista y llegó hoy a un comando”, dijo Sichel en la jornada, en alusión a su vocera de RN, rol que ha sido criticado en la colectividad.

Y más adelante recalcó los valores del bloque como la libertad y la solidaridad.

“No le vamos a comprar nunca más a una izquierda que se arrogue a sí misma el concepto del cambio, porque los que queremos el cambio estamos acá y siempre lo hemos representado”, aseguró Sichel. Y continuó: “Nuestro cambio nunca ha tenido un frente patriótico que hace terrorismo, nuestro cambio nunca ha creído que hay un camino alternativo a la democracia, nuestro cambio no destruye la protección social, la fortalece. (…) Creemos que lo mismo que creen los que son padres, madres, abuelos: enseñarles a nuestros hijos que es mejor no saltarse la fila ni ningún torniquete en Chile para conseguir lo que es justo, sino votar y defender la democracia para hacer los cambios”.

Más adelante, el exministro hizo un guiño justamente a la discusión que se ha dado en torno a la candidatura de J. A. Kast: “Creo en los proyectos colectivos, por eso participé en una primaria todos juntos, tenemos que representar a una gran mayoría silenciosa de chilenos que requiere gobernabilidad para la etapa que viene: no solo coraje sino que gobernabilidad”.

Luego aludió a las encuestas y dijo, entre aplausos de los asistentes: “Tenemos un desafío grande, me da risa porque me van a preguntar por las encuestas todo el rato… Si yo le creyera a las encuestas, no estaría aquí parado en esto. ¿O no? Si alguien cree que la política se trata de ser popular, que vaya a otros concursos, hay programas en la TV... la política es ante todo un ejercicio de liderazgo y convicciones, yo no quiero ser Presidente de Chile, quiero gobernar”.

Finalmente, Sichel volvió a hacer un guiño al partido: “Algunos nos quieren decir que tenemos que renunciar a la libertad de decir lo que pensamos, porque las encuestas dicen lo contrario; renunciar a la libertad de juntarnos con quien queremos, porque Twitter dice lo contrario; renunciar a la libertad de defender a las víctimas porque es impopular y nos pueden funar; estoy orgulloso de estar en un partido que nunca ha tenido esa cobardía, nunca. Siempre ha estado en el lado correcto de la historia, siempre ha estado preocupado de las personas”.

Sus palabras hacia RN, en ese sentido, no dejan de ser llamativas, pues el partido el más “díscolo” en torno a temas como el cuarto retiro. De hecho, hace semanas, Sichel públicamente recriminó al presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, por no poder ordenar sus filas.

Finalmente, el abanderado lanzó una arenga dando cuenta de la seguridad de lo que se viene: “No solo vamos a ganar la elección presidencial, no solo vamos a construir una gran mayoría cultural: vamos a ganar la elección presidencial, vamos a ganar la elección parlamentaria y vamos a tener una gran mayoría en cores”.

De momento, la expectación se vuelca a su desempeño en el próximo debate televisivo del próximo lunes.