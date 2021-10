Encuesta Cadem: 37% de los encuestados cree que Gabriel Boric será el próximo Presidente de Chile

El sondeo también reveló que José Antonio Kast superó a Sebastián Sichel y Yasna Provoste en la intención de voto.

La encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 37% de los encuestados cree que Gabriel Boric (CS) será el próximo Presidente de Chile.

El sondeo reveló que ante la pregunta “¿quién cree usted que será el próximo Presidente de Chile?” el candidato de Apruebo Dignidad lidera las menciones con un 37%, seguido por Sebastián Sichel (IND) con un 17% , que registró un descenso desde el 22% tras el sondeo del 24 de septiembre; y Yasna Provoste (DC), quien marcó un 16% de las menciones.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se ubicó con un 9% de las menciones, mientras que Franco Parisi registró un 4%; Marco Enríquez-Ominami un 3% y Eduardo Artés un 1%.

Otro de los ítems que destacaron fue el de la consulta sobre la intención de voto, donde nuevamente Gabriel Boric lideró el sondeo con el 22% , pero José Antonio Kast subió del 13% al 15% , superando a Sebastián Sichel, quien descendió del 17% al 12%, igualando a la senadora Yasna Provoste.

Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami marcaron 5% cada uno; y Eduardo Artés el 1%.

La categoría que agrupa a quienes declaran "ninguno", "no votaría", que no saben o que no responden, subió de 26 a 28%.

Las Elecciones Presidenciales están fijadas para el domingo 21 de noviembre del 2021, donde también se realizarán los comicios para definir a consejeros regionales (cores) y cargos parlamentarios.