Encuesta CEP: Aprobación al gobierno de Piñera aumenta a 16% y desaprobación llega a un 68%

Los nuevos resultados de la CEP se entregaron esta jornada en base a un sondeo realizada entre el 25 de julio y el 1 de septiembre.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó este miércoles los resultados de la "Encuesta Nacional de Opinión Pública" , a solo dos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país.

Entre los datos de este estudio y ante la pregunta "Independientemente de su posición política ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno", se indica que la aprobación subió a un 16% , lo que significa un aumento respecto a la anterior medición (de abril pasado) el cual marcó un 9% de aprobación.

A su vez, la desaprobación llegó hasta el 68% , lo que marca un leve descenso, ya que en la encuesta anterior la cifra de desaprobación fue de un 74%.

En tanto, un 14% no aprueba ni desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno, mientras que un 3% no sabe o no responde.

Agencia Uno

En relación a la carrera presidencial, Gabriel Boric (CS) apareció liderando con un 13% de las preferencias espontáneas, mientras que Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) tiene un 11% y Yasna Provoste (DC) aparece con un 6%.

Cabe mencionar que la mitad de los encuestados señaló no tener un candidato.