Ex Presidente Lagos y elecciones: "Esta debiera ser la madre de todos los acuerdos"

Además, el ex mandatario respondió a los polémicos dichos que profirió la Pamela Jiles este sábado, donde insultó tácitamente al Presidente Sebastián Piñera.

El ex presidente Ricardo Lagos acudió a votar durante esta jornada de domingo y destacó el proceso de elecciones que se lleva a cabo en Chile para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes.

"Quiero señalar la importancia de lo que estamos hoy día celebrando y culminando", comenzó señalando el ex mandatario.

"Nunca en los más de 200 años de historia de Chile habíamos tenido esta oportunidad. Hoy la tenemos, aprovechémosla", añadió.

"Esa carta (la constitución) nos permite dirimir las diferencias civilizadamente. Conversando, dialogando, de la forma en la que queremos construir el país", aclaró Lagos.

En esa misma línea, afirmó que "esta no es la madre de todas las batallas, ésta debiera ser la madre de todos los acuerdos que queremos alcanzar en una constitución que nos interprete a todos".

Sobre la baja participación en algunas comunas, el otrora Jefe de Estado explicó que "hay todavía sectores que piensan que no es necesario expresarse. Por eso en esta constitución tenemos que corregir algo importante: hacer que el derecho a voto sea una obligación".

Lagos también fue consultado sobre los dichos de la diputada Pamela Jiles durante el mediodía del sábado, cuando insultó tácitamente al presidente Sebastián Piñera y llamó a votar por su pareja, Pablo Maltés, cuando el período de campaña ya está terminado.

"No vale la pena molestarme en contestar aquello. No es posible que personalidades que se creen tal, tengan derecho a insultar públicamente. Ese no es el Chile que queremos construir", sentenció.

"Las diferencias son legítimas, los insultos no. Son propios de aquellos que no creen en la capacidad de dialogar", cerró el ex presidente.