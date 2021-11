Expresidente de RN pide congreso ideológico para zanjar ruta política ante eventual gobierno de Kast

El convencional Cristián Monckeberg escribió a los dirigentes un mensaje en el que dice que se debe apoyar a Kast, pero, enfatiza, luego de la segunda vuelta hay que ver qué pasos seguir como partido. “Hoy no sabemos para dónde va la micro y hace ya una década actualizamos nuestra declaración de principios, a partir de ella definamos una ruta política e ideológica. A esto último debemos darle prioridad dado la situación que vive nuestro país”, dijo.

A horas de que comience este martes el consejo general de RN -para definir su postura oficial ante la segunda vuelta presidencial-, el extimonel de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, envió un mensaje a los dirigentes y militantes del partido, a través de los grupos de WhatsApp.

“La elección del día domingo no nos dejó indiferentes. Evidentemente es un fracaso político electoral de proporciones. Uno se pregunta: ¿responsables? No es el minuto, pero claramente esto se empezó a perforar cuando nuestro partido no apoyó con la fuerza debida la candidatura presidencial propia”, escribió el actual convencional, aludiendo a Sebastián Sichel. Y continuó: “¿La parlamentaria? De dulce y agraz, un retroceso respecto a la elección anterior, pero estamos ahí, ¡como el partido más votado!”.

Agencia Uno Lee También > Evópoli llama a votar por Kast en segunda vuelta: "Se debe evitar la llegada del PC al Gobierno"

Monckeberg, asimismo, abordó el futuro del partido y les dijo a los dirigentes: “¿Qué se nos viene? Es mucho lo que está en juego más aún con el candidato (Gabriel) Boric al frente, por eso a todas luces el 19/12 apoyar a JAK (José Antonio Kast), cambios de fondo al programa de gobierno son urgentes y confío que nuestra directiva los liderará”.

En ese sentido, el exdiputado enfatizó en que, “luego de la segunda vuelta, veremos pasos a seguir, pero desde ya solicitó a Francisco Chahuán convocar a un congreso ideológico de RN. Hoy no sabemos para dónde va la micro y hace ya una década actualizamos nuestra declaración de principios, a partir de ella definamos una ruta política e ideológica. A esto último debemos darle prioridad dado la situación que vive nuestro país”, señaló.

El mensaje de uno de los líderes de RN se da en una semana de definiciones en el oficialismo. De hecho, este martes, Evópoli decidió apoyar a Kast, pero afirmaron que se marginarán de un eventual futuro gobierno.