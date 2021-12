Frank Sauerbaum, diputado RN: “Después del debate, quedamos muchos viudos de Sichel”

“Ambos candidatos dieron una cantidad de datos equivocados, era para llorar”, dice el parlamentario en conversación con T13.CL al analizar la performance del programa televisivo de la noche del lunes. “Sichel tenía un nivel de conocimiento de la realidad social bastante notable”, enfatiza.

El diputado de RN Frank Sauerbaum, la noche del lunes, mientras se transmitía el último debate presidencial de Anatel entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, escribió en su cuenta de Twitter: “¿Dónde está Sebastián Sichel?”. En conversación con T13.CL, el parlamentario oficialista aborda su visión sobre la performance de los abanderados.

—Anoche escribió en su Twitter “viendo el debate” y agregó un emoticón de llanto, además preguntó dónde estaba Sebastián Sichel. ¿Vio débil la performance de José Antonio Kast?

—Yo siento que el debate estuvo bastante parejo, pero justamente porque tenemos un nivel de polarización alto. Entonces, los candidatos se dedican a hablarle a su público y no a los chilenos que hoy tienen grandes problemas. Además, ambos candidatos dieron una cantidad de datos equivocados, era para llorar. Que Gabriel Boric dijera que el próximo año tenemos un déficit del presupuesto del 22% es absolutamente falso comparado con el año pasado. Lo único que se recorta es el aporte que el Estado hizo en el IFE, que son 27 mil millones de dólares, pero aumentamos el presupuesto de este año para el próximo en términos reales en 3,2 por ejemplo. Kast habla de la propuesta de pensiones sin conocer la propia propuesta que el Presidente Piñera anunció hace unos días. A eso me refería, el nivel del debate fue pobre y muy polarizado, en temas muy fundamentales para la gente como la creación de empleo. Hoy en Chile tenemos 600 mil personas que no han logrado recuperar su empleo... nadie le habló a ellos, a la gente de clase media endeudada que está temerosa respecto a lo que va a pasar el próximo año. Hubo demasiadas superficialidades en los datos que entregaron. Por eso dije 'dónde está Sichel', porque Sichel tenía un nivel de conocimiento de la realidad social bastante notable, era cosa de hablar con él para darse cuenta del nivel de conocimiento que tenía de la realidad y también de las posibles soluciones. Después del debate, quedamos muchos viudos de Sichel.

Viendo el debate 🥲@sebastiansichel donde estas ?? — Frank Sauerbaum (@frank_sauerbaum) December 13, 2021

—¿En qué pie queda el candidato de su coalición luego del debate?

—Yo pienso que no ganó nadie. Boric se pisó la cola con su famoso examen y Kast le terminó hablando a la centroderecha, cuando lo que había que hacer era crecer hacia el centro. Yo pienso que había que hacer un esfuerzo para llegar a la gente que se sitúa en el centro e ir buscando ser mayoría, no basta ganar con los propios. Ahora, tengo que decir que ambos candidatos han ido mesurando su discurso a medida que pasó el tiempo. Hay conciencia de que hay que gobernar con todos y eso nos da tranquilidad.

—¿Cree entonces que este debate no va a inclinar la balanza electoral, como ha ocurrido con los anteriores?

—Este debate fue especialmente parejo, los dos fueron a confirmar sus votos, ninguno se arriesgó lo suficiente para avanzar hacia el centro. Y, bueno, hubo muchos temas ausentes como educación, infancia... hoy en Chile tenemos 5 millones de personas que no tiene cuarto medio, entonces, cuando Boric dice 'vamos a aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos', bueno, primero preocupémonos de que la gente tenga un nivel de productividad que justifique ese sueldo, o sino los niveles de inflación serán brutales.

—¿Cómo ve la candidatura de Kast a cinco días de la elección? Sondeos dan por ganador a Gabriel Boric.

—Hay un montón de gente que está silenciosa, analizando y buscando la forma de sentirse interpretada. Esa gente va a hacer la diferencia. Puede ganar cualquiera, la elección sigue abierta.

Agencia Uno Lee También > 10 claves del último y tenso debate presidencial entre Boric y Kast

—¿Cómo ha visto el respaldo de RN a esta campaña?

—Yo no me esperaba tanto entusiasmo luego de apoyar con tanta decisión a Sebastián Sichel. A mí me ha sorprendido gratamente la actitud que ha tenido la directiva de cumplir su palabra y desplegarse por el país. Me ha sorprendido la actitud de Mario Desbordes, quien ha actuado con una generosidad enorme. Me he topado con él en Chillán, Concepción, y está absolutamente convencido por Kast. El partido ha hecho una buena pega.

—¿Les cuesta votar por Kast?

—No cuesta votar por Kast cuando uno al frente tiene a Boric. Si uno tenía al frente a Sichel o a Desbordes costaba votar por Kast. Además, Kast ha sido hábil porque ha hecho guiños constantes a RN, como incorporando a gente muy importante de RN a su comando... A mí en mi región me sorprende el nivel de compromiso, están todos los días tratando de hacer que Kast gane.

—Si Kast gana eventualmente, ¿RN debería sumarse a ese gobierno?

—Nadie le dice que no al Presidente y RN tiene mucho que decir en un eventual gobierno de Kast para mesurar las posiciones, ampliándonos hacia el centro. Yo no tengo problemas con que RN se sume, pero es íes una decisión que deberá tomar Kast en caso de triunfar.

—¿Y qué le parecía formar una coalición con el Partido Republicano?

—RN hace tiempo que está en la posición de crecer hacia el centro político. Hay personas del Partido Republicano como los ex RN Cristóbal Urruticoechea y Harry Jurgensen con quienes compartimos criterios, pero hay otros con los que no. No hay drama, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo por crecer hacia el centro.

—¿Entonces no deben unirse como coalición?

—Si se va a ser gobierno juntos tendremos que hacer un pacto de gobernabilidad. Ahora, un pacto político de largo plazo es una decisión distinta y que yo veo muy lejana, porque va en línea contraria a lo que ha venido haciendo estos años RN.