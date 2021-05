Frente Amplio y el Partido Comunista inscriben primarias presidenciales sin el PS ni el PPD

Pese a que hubo acercamientos durante la jornada, finalmente los partidos integrantes de la lista Apruebo Dignidad en la Convención Constitucional competirán solos en la primaria.

El Partido Comunista (PC) y los partidos integrantes del Frente Amplio (FA), además de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) inscribieron, la noche de este miércoles, las primarias presidenciales legales en el Servicio Electoral, para competir en julio próximo y definir un candidato único del sector en los comicios de noviembre de 2021.

Pese a que durante la jornada hubo acercamientos con el Partido Socialista (PS) para que también integraran el pacto de las primarias, la asociación del PS con el PPD y el Partido Liberal provocó una ruptura en las conversaciones que quedaron sin acuerdo entre las partes.

Formalización de pacto #Primarias Presidenciales Apruebo Dignidad (CS, COMUNES, FRVS, RD y PC). pic.twitter.com/IRDSb4funX May 20, 2021

De esta manera, Daniel Jadue, del PC y Gabriel Boric, del Frente Amplio, competirán en las primarias para definir un candidato único y repetir la alianza que dio buenos réditos en las elecciones municipales y de la Convención Constitucional, de la que el bloque salió fortalecido.

Desde el PS salieron acusando un veto del Frente Amplio y el PC al PPD y el Partido Liberal, sin embargo, desde la izquierda, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que la invitación sigue abierta a los sectores cuya trayectoria los avale.

"Hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia, pero esto no puede ser con acciones de contrabando. Nosotros invitamos de manera honesta y transparente a las bases del Partido Socialista, a sus candidatos y a su dirigencia porque reconocíamos en ellos una trayectoria que los avala y porque nos habían comunicado que estaban desarrollando un giro histórico, pero ese giro histórico no puede incorporar a quienes hace una semana decían que no iban con nosotros a ninguna parte", opinó Jadue.

"La respuesta es clara, no ha habido ningún veto de nosotros, el veto viene de ellos y nos parece oportunista y contrario a la ética que el pueblo exige hoy que, porque vinieron de un desastre electoral sin precedentes, hayan cambiado de opinión y hoy vengan a pedir cupos parlamentarios con la calculadora", agregó.

En la misma linea, el diputado Boric insistió con el llamado al PS, pero volvió a recordar que el PPD había descartado ser parte de un pacto con el PC y el Frente Amplio hace pocos días.

"El Partido Socialista si quiere ser parte de este espacio, es bienvenido. El PPD nos notificó hace menos de una semana que excluía a Jadue y a mí de una primaria. Después de las primarias del domingo es bastante claro que los partidos políticos más tradicionales, como el PPD o la DC, el pueblo le ha dado un mensaje del que tienen que reflexionar", expresó Boric.