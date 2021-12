Boric reconoce “un error” al haber reivindicado el “legado” del FPMR: “La violencia no es el camino"

El candidato presidencial aseguró que para él “la violencia no es el camino” y calificó como un error el haber respaldado el rol que cumplió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante la década de 1980 y 1990.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, calificó como “un error” el haber reivindicado el legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que utilizó las armas contra la dictadura y posteriormente contra algunos civiles y exuniformados durante los primeros años de democracia en la década de 1990.

Al ser consultado por sus dichos en años anteriores en el que defendía el legado del FPMR, Boric dijo, en el debate Anatel, que él no era partidario de la violencia y que aquellas palabras había sido “un error”.

Lee También > Boric y protestas en Plaza Baquedano: "No pueden ser estos desórdenes permanentes los días viernes"

“La violencia no es el camino y yo soy una persona que cuando comete errores, en vez de perseverar, tratar de esconderlo o echarle la culpa al empedrado, lo reconoce y trata de mejorar. Esa es una de las características que me permiten tener el liderazgo que me tiene acá”, explicó Boric.

“Yo me he equivocado en la vida, y he tratado firmemente de enmendarlo. En ese sentido estoy muy tranquilo porque la violencia no es el camino. Fue un error”, agregó.