Boric responde a Provoste: “No me siento parte de un extremo, me siento parte de una mayoría”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad respondió a las palabras de Yasna Provoste, quien dijo que él y José Antonio Kast son competencia de “los extremos”.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo no sentirse parte de un extremo político, tras los dichos de su contendora Yasna Provoste , y al contrario, aseguró que se siente parte de la mayoría del país.

La representante de la exConcertación, tras una reunión con la dirección ejecutiva de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), dijo que Boric y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast son competencia de “los extremos”.

"No me siento parte de un extremo, me siento parte de una mayoría en Chile que quiere transformaciones con seguridad, que quiere avanzar hacia un estado que garantice derechos sociales y universales, que quiere mayor dignidad, que quiere mayor justicia. Eso es lo que representamos hoy y eso es lo que esperamos convocar", respondió el diputado del Frente Amplio.

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) reforzó su crítica contra el candidato de izquierda, argumentando que no ha presentado oficialmente un programa de gobierno, que está siendo reestructurado luego de que se impusiera en las primarias ante Daniel Jadue (Partido Comunista).

"Entiendo que la senadora Provoste presentó su programa el domingo. Nosotros presentamos un programa de primarias. Ustedes pueden verlo en nuestra página, propuestas en más de 30 materias, hemos estado hablando permanentemente y el lunes vamos a presentar más detalles de un plan de gobierno", contestó también Boric.

"Nos parece que hemos actuado siempre de manera transparente y de cara al país en este aspecto (…) Tenemos que salir de la polémica entre los candidatos, elevar el nivel, ojalá dar discusión respecto a políticas públicas, en eso vamos a estar enfocados", remarcó.