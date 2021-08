Girardi y postulación de Peñailillo: “Todo candidato debe ser evaluado, queremos una ficha limpia”

Histórico senador del PPD asegura que pese a su vinculación con el caso SQM, el exministro del Interior no tiene “ningún impedimento legal”, pero que de todos modos debe hacerse una “evaluación política” sobre su aspiración senatorial

Este lunes, la fiscal de la región de Valparaíso, Claudia Perivancich, decidió no seguir adelante con las indagatorias en contra de 34 personas que han sido investigadas en el marco del Caso SQM, uno de los mayores escándalos de financiamiento irregular de la política en nuestro país.

Entre los investigados se encontraba el ex ministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, quien previo a la resolución judicial había manifestado su intención de postular al Senado en la Octava Región bajo el alero de su partido, el PPD.

El histórico senador de ese partido Guido Girardi abordó este martes la decisión de la fiscalía y las aspiraciones políticas de Peñailillo. Y si bien aseguró que el ex jefe de gabinete no tiene “una imcompatibilidad legal”, subrayó que lo que corresponde “es hacer una evaluación política, la que tendría que hacer de cualquier candidato o candidata”

“Yo creo que todos los cupos de todo candidato o candidata tiene que ser evaluados... nosotros queremos una ficha limpia ”, aseguró el socio controlador del PPD en conversación con T13.

“Qué significa una ficha limpia, una ficha que no tenga antecedentes, pero que tienen que ser objetivos de violencia intrafamiliar, de no pago de responsabilidades de los hombres hacia las mujeres cuando hay abandono de la responsabilidad hacia los hijos y también en casos de delito”, sostuvo el parlamentario.

“Ahora, yo creo que también hay que evaluar por ejemplo cuando hay personas, en general lo digo, que no han sido ni formalizados, o no han sido en cierta manera investigados formalmente, y no tienen ninguna sanción penal. Ahí tenemos que hacer una evaluación política evidentemente”, señaló Girardi, quien puso como ejemplo la situación judicial que atravesó en su momento el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón.

“Por ejemplo el caso del senador Ossandón, quien salió exonerado y fue formalizado. A pesar de que no tuvo ninguna condena, ¿tiene derecho a ser candidato?. A mí me parece que son temas complejos y por eso es muy importante establecer un estándar”, señaló el parlamentario PPD.

“Dicho eso, creo que también hay que evaluar políticamente a las personas. En el sentido de si tienen el apoyo de sus territorios, si tienen viabilidad electoral en las encuestas y si desempeñaron una tarea adecuada cuando cumplieron una función pública”, sentenció Girardi, quien subrayó que la decisión respecto a Girardi debe ser resuelta por la nueva mesa directiva del partido.