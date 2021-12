Diputado De la Carrera se queja de poco respaldo de Kast: “Nos vamos desgastando y aburriendo”

El parlamentario electo por el Partido Republicano se mostró molesto por la poca defensa de su candidato presidencial a las críticas que ha recibido él y otros de sus compañeros de partido por distintos comentarios controversiales.

El diputado electo por el Partido Republicano Gonzalo De la Carrera se mostró molesto con el candidato presidencial de su partido, José Antonio Kast, luego que en el debate de Anatel el lunes por la noche, no lo defendiera a él ni al otro diputado electo Johannes Kaiser (quien renunció al Partido Republicano), ante preguntas de los periodistas por distintos comentarios y publicaciones de ambos.

De la Carrera se quejó de la actitud que tuvo Kast en el debate y aseguró, en un diálogo por Twitter que fue rescatado por Pauta, que sus partidarios, como él y Kaiser, se van “aburriendo” ante este tipo de situaciones.

“Quedé con una sensación, después de la primera intervención de José Antonio, que él no estaba ahí para defender ni a Kaiser, ni a la Gloria ni a mí (…) Uno deja de querer exponerse porque el candidato no pudo defendernos en el debate. Y no pudo defender a Johannes por una razón distinta, y no pudo defender a la Gloria”, aseguró.

“Nosotros somos el hilo corto que hay que cortar, pero cuando ese hilo corto se aburre entonces quiere decir que las personas que hemos adherido a la causa durante tantos años, nos vamos desgastando, nos vamos aburriendo (…) Ojalá gane José Antonio, deseo con todo corazón que gane”, agregó.

El diputado electo se refirió a cuando Kast fue emplazado por los periodistas a dar explicaciones sobre De la Carrera y su publicación en Twitter de una foto falsa de Gabriel Boric, o cuando Kaiser y la también diputada electa Gloria Naveilan se burlaron de la diputada electa por Comunes Emilia Schneider.

“En mi caso, el fondo de mi tuit era que Boric no puede pretender ser el garante de las instituciones si él las ha atacado permanentemente. Si la foto de mi tuit era falsa, da lo mismo, una cosa es el fondo y otra es la forma”, justificó.