Con emplazamientos directos a Jadue, Jiles y Kast, Ignacio Briones lanza campaña presidencial

El candidato de Evópoli intentó diferenciarse en un video en el que dijo no sería el Presidente de “la polarización de los extremos”.

El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, emplazó directamente a los también candidatos a la presidencia Daniel Jadue (Partido Comunista), Pamela Jiles (Partido Humanista) y José Antonio Kast (Partido Republicano), en un video con el que lanzó su campaña presidencial.

Agencia Uno Lee También > Senado aprueba por unanimidad proyecto que otorga permiso de vacunación para trabajadores

El ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera publicó un clip en el que dice que no será Presidente y entrega una larga lista de características que, según dice, no comparte, como la centralización, el machismo, el no respeto a la dignidad, y entre otras.

"No voy a ser Presidente de la polarización de los extremos. Como tampoco voy a ser el Presidente de los que insultan al que piensa distinto", dice en el video mientras comparten imágenes de Jadue, Kast y Jiles.

Nuestra candidatura es una invitación. Todos tenemos la responsabilidad, en este nuevo ciclo político y social, de ser parte de la solución y no del problema. Tenemos un plan. Esto significa #UnNuevoComienzo.



Únete en https://t.co/gv1kZrafM0 pic.twitter.com/CQtfRMoo4w — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) May 26, 2021

De todos modos, Briones debe enfrentar las primarias presidenciales de su sector, en julio próximo, en las que se enfrentará con el resto de los representantes de Chile Vamos: Sebastián Sichel, Mario Desbordes (Renovación Nacional) y Joaquín Lavín (UDI).