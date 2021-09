Ingresos, bienes y sociedades: El detalle de las declaraciones de los candidatos presidenciales

Los siete aspirantes a La Moneda han debido transparentar su situación económica, entregando el detalle de sus propiedades, vehículos, sueldos y deudas.

En medio del inicio oficial de las campañas políticas, los candidatos presidenciales ya presentaron ante el Servicio Electoral (Servel) sus declaraciones de patrimonio e intereses , con el detalle de los activos y pasivos que poseen.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, Sebastián Sichel afirmó ser académico de la Universidad San Sebastián y tener una propiedad en Las Condes junto a su esposa, además de deudas por $319 millones entre créditos hipotecarios y de consumo.

Por otra parte, Gabriel Boric señaló participar en fondos mutuos por un monto de $31 millones, además de poseer una parcela en Dalcahue y una moto Yamaha del 2014.

Yasna Provoste detalló tener tres cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV), una por $13 millones, otra por $22 millones y otra por $59 millones. También declaró poseer propiedades en Huechuraba (avalúo fiscal de $89.512.502), una casa en Huasco ($ 36.678.593) y un departamento en Valparaíso ($38.734.168).

Agencia Uno Lee También > [VIDEO] Parte la campaña: Lo que pueden hacer los candidatos y lo que está prohibido

Provoste además consignó deudas por un crédito hipotecario por $ 30.616.922 en BancoEstado, y un crédito de consumo por $ 26.922.639 en el BCI. Del mismo modo, detalló la posesión un auto Kia Sorento de 2018, por un valor de $ 18.343.550.

A su vez, Franco Parisi declaró tener una deuda de $30 millones y una renta mensual de US$ 3.500 en el rubro de la "pedagogía" en una institución que no detalló. Del mismo modo, señaló que tiene una propiedad en Birmingham, Estados Unidos, avaluada en US$ 500 mil y un vehículo Mercedes Benz con un avalúo fiscal de $10 millones.

Marco Enríquez-Ominami afirmó haber trabajado en el último año como “asesor”, como “director”, como “académico” y en “organismos internacionales”, aunque no detalló el nombre de las instituciones. También declaró propiedades en Zapallar, avaluada en $269 millones y dos en Providencia, una avaluada en $124 millones y otra en $39 millones.

ME-O además consignó participar en las sociedades Rivas y Rivas Limitada (con un 99% de participación), dedicada a la producción audiovisual; en Producciones Kasyl Limitada (1%), y en la empresa 4C Consultores Limitada, que proporciona “exportación de servicios de asesoramiento empresarial en política”.

Por su parte, José Antonio Kast afirmó tener una renta mensual de $3.5 millones. Además, afirmó participar en las sociedades Inversiones Bavaro Spa, con un 97,5% de participación y un valor libro de $4.100.000.000; Inmobiliaria La Poza, con un 14,5% de participación y un valor libro de $1 millón; Inmobiliaria La Fábrica, también con un valor libro de $1 millón. Además afirma tener acciones manejadas por el Banco de Chile por $100 millones de pesos.

Eduardo Artés no declaró algún tipo de actividad en la que haya participado en el último año, y solamente declaró una propiedad en Maipú avaluada en $36 millones.