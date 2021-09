Jackson: Sichel dice querer cambios y viene de una "administración que no ofreció ni gobernabilidad"

El coordinador político de la campaña presidencial de Gabriel Boric aseguró que a Sebastián Sichel "no le hacen caso" por su voluntarismo dentro de Chile Vamos.

El diputado Giorgio Jackson (RD) se refirió a las diferencias dentro del pacto Apruebo Dignidad y las que tiene Gabriel Boric con Sebastián Sichel, asegurando que la administración que el candidato de derecha representa “ no ofreció nada ”.

En entrevista con Mesa Central, el coordinador político de la campaña presidencial de Boric abordó los desafíos que tiene AD, en especial con los distintos puntos de vista que tienen los constituyentes del sector con sus parlamentarios.

Fue en este sentido que habló brevemente sobre la confesión del constituyente Rodrigo Rojas Vade, que confesó no tener cáncer a pesar de basar en ese hecho su campaña política: "Es una mentira muy grave (...) Lo más grave es el daño a las confianzas".

El parlamentario agregó que "en términos éticos, va a ser muy difícil que él (Rojas Vade) pueda pararse en la Convención a expresar lo que él siempre quiso".

Continuando con la división de alianzas dentro de la izquierda, aseguró que “hay diferencias políticas en Apruebo Dignidad en la Convención y una de ellas es el debate de los dos tercios”.

"Ha habido acercamientos, pero hay diferencias políticas. Una de esas diferencias es la relacionada con los dos tercios", indica Giorgio Jackson sobre relación entre Apruebo Dignidad y la Convención



Respecto a cómo el Partido Comunista influenciará al programa presidencial de Gabriel Boric, dijo que “va a aportar mucho, los equipos programáticos se han ido juntando y han logrado encontrar esos puntos comunes donde nos queremos centrar”.

Aprovechando esta discusión, Jackson deslizó una crítica a Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Vamos: “Tiene que haber voluntad de cambio. Nadie duda de que Boric tenga esa voluntad de cambios importantes (...) Uno ve la candidatura de Sichel tratando de decir 'queremos cambios' después de 4 años de una administración que no ofreció ni gobernabilidad, ni cambios, ni paz, ni nada ", agregó.

Junto a lo anterior, comentó que no se siente incómodo con que hayan distinas fuerzas tensionando dentro de AD, ya que "no va a haber voluntarismo de nuestra parte de decir lo que 'lo que diga Gabriel todos tienen que seguirlo', porque eso no pasa en ningún lado, y lo vemos en la derecha, donde Sebastán Sichel dice ´todos tenemos que ir para allá o si no hay castigo' y no le hacen caso".