Karina Oliva y Claudio Orrego iniciaron candidatura para gobernación de la Región Metropolitana

El próximo 13 de junio se realizarán las elecciones en que se decidirá al Gobernador de 13 de las 16 regiones del país.

Durante la mañana de este domingo, los candidatos Karina Oliva y Claudio Orrego relanzaron oficialmente sus candidaturas para ocupar el cargo de Gobernador de la Región Metropolitana.

Este 13 de junio se desarrollará la Segunda vuelta de gobernadores, los que serán el reemplazo de los intendendes designados por el Presidente. En estos comicios se eligirá a 13 de los 16 gobernadores regionales, incluído el de la Región Metropolitana.

La abanderada del Frente Amplio, Karina Oliva, relanzó su campaña para la segunda vuelta corriendo por Santiago, donde declaró "nosotros no somos una alternativa ni para Joaquín Lavín, Rodolfo Carter o Mario Desbordes, porque somos un proyecto de transformación. Por sobre todo somos un proyecto en que la ciudadanía es la protagonista".

"No somos unos representantes de los 30 años, somos representantes donde las instituciones se van a poner a disposición de la gente. Nunca más un Gobierno Regional para las grandes empresas inmobiliarias o las concesionarias de las autopistas, sino para los proyectos que la gente necesita y está demandando", añadió la candidata.

Al lanzamiento de su campaña asistió Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista, y Gabriel Boric, precandidato presidencial de Convergencia Social.

Mientras tanto, Claudio Orrego de la Democracia Cristiana, inició su campaña de segunda vuelta en San Bernardo junto al alcalde Leo Cádiz, Claudio Castro, alcalde de Renca y Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana.

En el lugar, el candidato de la Democracia Cristiana hizo un llamado a ampliar las Líneas 7, 8 y 9 del Metro para que lleguen hasta San Bernardo.

Además, se refirió a los dichos de Karina Oliva, quien mencionó la cercanía de Orrego con la Derecha. En este sentido afirmó que "si algo representa la vieja política, es la política de la descalificación y de la mentira, la gente me conoce desde los 15 años he luchado por la democracia, me he comprometido por los Derechos Humanos".

"He sido alcalde y transformamos problemas que parecían imposibles con la comunidad, como la toma de Peñalolén o todo lo que eran los temas de infraestructura en una realidad. Si alguien quiere ganar, que se esfuerce un poco más, porque la caricatura no alcanza", añadió el demócrata cristiano.