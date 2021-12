“Nos equivocamos, pido perdón”: Kast da pie atrás y dice que no eliminará Ministerio de la Mujer

El candidato del Partido Republicano ofreció disculpas a las “mujeres que les pudo haber afectado” su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer, y aseguró incluso que lo “potenciará”.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, rectificó, este jueves, su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer que había presentado en su programa de gobierno y aseguró que mantendrá esta cartera, en caso de ser electo Presidente de Chile.

En un acto en el que precisamente se reunió con mujeres adherentes a su candidatura, Kast reconoció un “error” en sus propuestas sobre género, ofreció disculpas, y aseguró que no cerraría el Ministerio de la Mujer, pese a que su programa para la primera vuelta presidencial proponía incluirlo dentro del Ministerio de Desarrollo Social y no como una cartera aparte.

“Cuando uno comete un error tiene que reconocerlo, y lo que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado y se prestó para muchas dudas y muchos cuestionamientos. Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer”, dijo Kast.

“Quiero confesar que nos equivocamos, en como lo planteamos, como lo escribimos, y en no haber corregido el rumbo a tiempo (…) yo le pido perdón a cada una de las mujeres, a las cuales les puede haber afectado lo que planteamos en nuestro programa de gobierno. Disculpas de corazón, pero lo único que buscábamos era tener más recursos”, agregó.

Luego de pasar a segunda vuelta, el representante del Frente Social Cristiano recibió críticas y condiciones por algunas de sus propuestas, principalmente en materia de género, diversidad sexual y derechos humanos.

Incluso el excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, condicionó su respaldo a que incluyera una serie de medidas, como el no cerrar el Ministerio de la Mujer, lo que fue acogido por Kast, pese a que sus voceros y él mismo aseguraron que estas propuestas solo estaban mal redactadas en su plan de gobierno.