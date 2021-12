Kast e idea de detenciones fuera de cárceles: "Quizás en el debate de ayer no me pude explicar bien"

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano explicó en una actividad en La Florida sus dichos sobre "arrestar a personas en lugares distintos a cárceles".

La carta presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, explicó sus dichos sobre el " arrestar a personas en lugares distintos a cárceles " en una actividad junto al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y vecinos de dicha comuna.

La polémica se levantó durante el debate de Archi de este viernes pasado, donde el periodista Ramón Ulloa le consultó al candidato del Partido Republicano si le parecía bien que el Presidente tenga la facultad "ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar personas en sus casas o en otros lugares distintos a cárceles", a lo que Kast dijo "así es". Posteriormente, el comunicador le aseguró que detener personas en lugares que no son cárceles "era lo que hacía la DINA y la CNI".

"Quizás en el debate de ayer no me pude explicar bien en lo que quería plantear, nosotros reformulamos esa parte de nuestro programa y lo que mantenemos es lo que hoy está en la Constitución", afirmó el ex líder del Partido Republicano.

Además, agregó que "se ha prestado para malas interpretaciones, pero lejos de nosotros pasar a llevar cualquier derecho ciudadano, lo que sí hay que decir es que cuando se despliega la fuerza pública cuando hay mucha violencia las detenciones pueden ser en los recintos policiales, las detenciones puede ser en el mismo hogar de la persona, pero bajo el resguardo, la mirada atenta de la justicia y de una institución que hemos dicho deben mantenerse, que cambiamos también en nuestro programa de gobierno a solicitud y creyendo que es importante, el Instituto de Derechos Humanos, pero sí creemos que debe tener una mirada distinta".

Kast explicó que "lejos de mí las caricatutas que quieren instalar y que algunos se esfuerzan en volver a instalar, nosotros somos demócratas, de respeto a la ley y el Estado de Derecho".

Finalmente, interpeló a los presentes al consultar "¿Cuántas personas hay aquí que han sido víctima de la delincuencia no han tenido la protección?" y afirmó que "queremos estar de parte de la víctima, queremos respetar completamente todo lo que es el Estado de Derecho".

