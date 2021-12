Kast y muerte de Lucía Hiriart: "Yo creo que no va a mover la campaña para un lado ni para otro"

El candidato presidencial afirmó que no asistirá al funeral de la viuda de Pinochet porque "no soy cercano a la familia".

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió al fallecimiento de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, la que fue confirmada en horas de la tarde.

En conversación con Radio ADN, Kast señaló que "qué increíble que justo este día en que están los actos de cierre de campaña se produzca la defunción de la señora Lucía Hiriart".

Agencia Uno Lee También > Gabriel Boric tras fallecimiento de Lucía Hiriart: "No celebro la impunidad ni la muerte"

Del mismo modo, afirmó que "yo entiendo el interés periodístico, y que la gente va a tratar de llevar esto a un hecho de campaña. Yo, más que darle la condolencia a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto".

"Yo lo dejo como un hecho humano. Veo que hay gente celebrando y no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien para la familia es doloroso, más allá del rol histórico que haya tenido la persona", recalcó.

Funeral e impacto en su campaña

Consultado sobre si asistiría al funeral de Hiriart, afirmó que "hasta donde tengo entendido, va a ser un funeral privado. Y uno va a los funerales privados de las personas de familia y de las personas que conoce".

"Yo no conocía a Lucía Hiriart , no soy cercano a la familia. Lo más cerca que he estado es en el juramento de un hijo de abogado donde juró una nieta. Pero no tengo un vínculo. Claro, algunos van a querer hacer un hecho político, tiene que ir, no tiene que ir, y se van a quedar haciendo análisis políticos por horas", añadió.

Nuevamente consultado por su asistencia al funeral, señaló que "no (asistiría), porque si es un funeral privado, es de la familia".