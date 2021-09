La derecha vigila la irrupción de Parisi y su impacto en la candidatura de Sichel

Los tres puntos que aumentó en respaldo ciudadano -en la encuesta Criteria de agosto- hacen al menos analizar si es que Franco Parisi será o no un factor para la candidatura de Chile Vamos. A diferencia de 2013, hoy el economista tiene una plataforma: el Partido de la Gente, constituido en todo Chile. En el sector admiten que su regreso está marcado con un discurso que contiene parte de sus ideas. ¿Tres candidatos de derecha?

Domingo 20 de octubre de 2013. Restaban 29 días para la elección presidencial cuando la candidata de la entonces Alianza, Evelyn Matthei, lanzó una dura acusación contra Franco Parisi, también carta a La Moneda.

Hasta ese entonces la estrategia del comando de Matthei había sido ignorar al independiente que, por lo demás, se decía en el sector que sí quitaba electorado de centroderecha. Pero tampoco era del todo claro.

El momento era especialmente delicado para la Alianza. El bloque tenía una contendora extremadamente competitiva: Michelle Bachelet, quien volvía de Nueva York aclamada por una nueva coalición, y mientras la derecha había vivido dos bajas: Laurence Golborne y Pablo Longueira.

“Yo cuando tenía la estrategia de ignorarlo no sabía estos datos. Investigamos con un grupo muy pequeño de mi comando y cuando vi los antecedentes de 80 causas de cobranzas y, solo en 39 de ellas ya había deudas por más de 100 millones pesos, lo encontré de una gravedad tal que la ciudadanía lo tenía que saber”, dijo el 22 de octubre Evelyn Matthei, en una entrevista con CNN Chile, al ahondar en las acusaciones a Parisi: deudas de cotizaciones a trabajadores del Colegio La Fontaine que entonces administraba una sociedad que conformaba con su hermano Antonino.

Desde ahí Matthei y Parisi se enfrascaron en emplazamientos públicos que terminaron incluso con una demanda del candidato hacia la hoy alcaldesa. “Una persona mala como Matthei nunca va a ser Presidenta de Chile”, afirmó el presidenciable.

El destape de esos datos por parte de Matthei levantaron, ese momento, la sospecha de cuánto podía realmente amenazar Parisi a la Alianza. Días antes de la acusación de la exsenadora, una encuesta de la Universidad Diego Portales mostraba a Matthei en un 15,9% de adhesión ciudadana mientras Parisi en un 12%. “Está súper lejos de pisarme los talones”, aseguró Matthei cuando la acusaban de una nueva estrategia contra el independiente.

El resto de la historia es conocida: Parisi en la elección presidencial del 17 de noviembre de 2013 obtuvo un 10,99% de los votos (666.015) mientras Matthei, un 25,03% (1.648.481). Casi las mismas cifras que entonces la exparlamentaria decía públicamente.

Este 2021, Franco Parisi reapareció, pero ahora de la mano con el Partido de la Gente (PDG), constituido en todo el país, con más de 40 mil militantes y con una lista parlamentaria para la competencia de noviembre. Eso sí, el economista volvió a la palestra de una manera poco usual: hoy no está en Chile, sino en Estados Unidos, y no ha confirmado públicamente una fecha de regreso.

Nuevamente surge la misma inquietud en el sector: ¿es más fuerte esta vez o no? ¿Cuánto puede dañar a Sebastián Sichel, el candidato presidencial independiente de Chile Vamos?

El nuevo discurso de Parisi

La inscripción de su candidatura presidencial del pasado 23 de agosto, ante el Servicio Electoral (Servel), fue realizada por dirigentes del Partido de la Gente, liderado por Luis Moreno.

Esa semana, además, Parisi hizo una aparición por un video para dar cuenta de algunas de sus posturas.

“En Chile tenemos que recuperar la democracia, por eso está el PDG. En Chile tenemos que recuperar la calle, la calle no es de la izquierda, la calle es de todos los chilenos y no solamente para protestas sino para hacer deporte y transitar libremente. Chile tiene que entender, pero la gente ya está entendiendo; los que no están entendiendo son las cúpulas elitista de la política, de la economía, y social que todavía creen que con un bono de 80 lucas se calma la gente. Señores, se abren nuevos horizontes en Chile gracias al Poder de la Gente, para que, de una vez por todas, las políticas sean en pro de la gente y sus familias y no de los mismos de siempre”, fue parte de su mensaje.

En ese sentido, marcó algunas posturas en materia de situación en La Araucanía, regionalización, migración y economía.

“Aquel extranjero que esté en Chile cometiendo delitos va a ser deportado inmediatamente”, dijo. Y también habló de la eliminación del IVA y de convertir en zona franca Aysén y Arica.

Otro énfasis fue en el área de reducción del Estado. “Decirle a todas las autoridades que lucran y que han lucrado con el Estado, se acabó la fiesta del Estado, ningún sueldo sobre 5 millones de pesos, desde el Presidente para abajo, incluyendo todo, excepto el poder judicial, pero incluyendo al poder legislativo, me refiero al Congreso. ¿Sueldo de 18 millones de pesos por cargos designados a dedo? No es digno para Chile. 5 millones de pesos, lo máximo, y al que no le gusta, pues buscará su curriculum y buscará otra parte. Esto incluye TVN, Banco Estado, Codelco, ENAP y todos los estamentos... es un honor ser consejero del Banco Estado, es un honor ser gerente de la alguna división del Banco del Estado, por tanto, si tanto le gusta el servicio público, bueno, sacrifíquese”, dijo.

En ese sentido, Parisi apuntó a que “la izquierda y la derecha” han “cobrado” el IVA de los remedios que, agregó, no es aceptable.

El discurso de Parisi, en ese sentido, se apega a esta postura “antipolítica” y evitar “los abusos” de 2013, sin embargo, en el oficialismo reconocen que esta vez llegó con ideas claramente “de derecha”.

De hecho, en 2020, dirigentes del PDG tuvieron algunos acercamientos informales con la directiva del PRI -entonces liderada por Hugo Ortiz de Filippi- para explorar candidatos comunes en las elecciones de noviembre, lo que finalmente no prosperó.

Sichel versus Parisi

“¿Franco Parisi le podría quitar votos a su sector?”, fue la consulta realizada el pasado 28 de agosto al candidato Sichel en entrevista con El Mercurio. “Los votos no son de ningún sector, pero creo que Parisi es una amenaza con su populismo en la política chilena, que tiene ideas a veces más bien creativas, pero que también tiene que ver con un caudillismo puro, que cada cuatro años aparece en política”, señaló.

En el equipo de campaña de Sichel, en ese sentido, tienen al menos datos sobre la mesa de quién es el potencial elector de Parisi. Según información que manejan de la empresa de encuestas Black and White -de Paola Assael, miembro del comando-, el adherente o simpatizante de Parisi pertenece al estrato socioeconómico D y E, y es menor de 34 años.

Esta semana, justamente, Parisi irrumpió en la encuesta Criteria, publicada el jueves 2 de septiembre, correspondiente a mediciones de agosto de 2021. El economista lo hizo en el quinto lugar del apoyo ciudadano, con un 6%, y antecedido por José Antonio Kast (8%). En primer lugar, en tanto, apareció Gabriel Boric, con un 25%, mientras en segundo puesto, Sebastián Sichel (19%) y como tercera preferencia, Yasna Provoste (12%).

En esa medición -que se realiza mensualmente- Sichel experimentó una disminución de seis puntos mientras Parisi aumentó en tres.

¿Es el candidato que más puede dañar a Sichel? En parte del comando admiten que sí, pero son tajantes: “Esos votos igual podemos tenerlos en segunda vuelta”.

El director de Criteria, Cristián Valdivieso, coincide con esa idea. “Parisi más bien tiene un electorado indefinido políticamente, en general son personas de clase media que no se identifican con el eje izquierda-derecha. Ahora, el electorado de Parisi sí comparte valores más típicos de la derecha: como el emprendimiento, el esfuerzo individual, entre otros. Y eso, sin duda, le puede quitar adhesión a Sichel. Sobre todo porque Sichel, en el último tiempo, ha estado hablándole más a la derecha por las fotos; la foto con Jacqueline van Rysselberghe e Iván Moreira son muy evidentes”, comenta a T13.CL.

Valdivieso, en ese sentido, agrega: “Si el respaldo de Parisi en encuestas es gente que va a votar o no, es relativo; si la elección se calienta, van. Efectivamente no es un votante duro”.

El electorado “apolítico” e “independiente”, en ese sentido, es el que podría coincidir entre Sichel y Parisi.

¿Cómo lo ve la derecha?

En Chile Vamos, además de admitir que esta vez Parisi se instala con un discurso claramente de derecha, miran con atención los pasos de Parisi. De hecho, algunos van más allá y vislumbran, en privado, que no regresará a Chile y que solo hará una campaña virtual.

El 21 de septiembre próximo -en el primer debate presidencial- Parisi ya confirmó su asistencia de manera telemática, lo que ha sido criticado en el oficialismo e incluso en el Partido Republicano, de José Antonio Kast.

“Franco Parisi sin duda es un buen candidato presidencial, pero no sabemos con certeza cuál en su pensamiento en materias que les importa a la ciudadanía, como por ejemplo, en pensiones, educación, seguridad. Si busca ser Presidente de Chile, además, lo menos que se le pediría es que pudiera venir al país a defender y difundir sus ideas. Pero él aún no está en Chile e incluso se dice que en el primer debate lo hará vía teleconferencia, entonces, uno se pregunta: ¿cuál es su grado de compromiso? Parece ser que su pensamiento es: si resulta bien, vuelvo a Chile; de lo contrario, me quedo en mi zona de confort en el extranjero”, dice a T13.CL el diputado UDI Sergio Bobadilla.

No solo en el oficialismo ven con atención sus pasos, también en el Partido Republicano. En privado -aunque, esto de manera transversal en la derecha-, enfatizan en sus líos judiciales que le ha enrostrado el fundador de Felices y Forrados y exmilitante del PDG, Gino Lorenzini.

Políticamente, en tanto, también observan que su discurso vino recargado de ideas de derecha. “Yo no creo que el apoyo que tiene el candidato Parisi sea muy firme, de hecho, creo que, a medida que vaya pasando la campaña, una gran cantidad de estos votos se van a traspasar a José Antonio Kast y en alguna otra medida, pero bastante menor, al candidato del oficialismo”, asegura a T13.CL el militante del Partido Republicano y candidato a senador por la Región Metropolitana, Rojo Edwards.

Si Parisi tomará como adversario político a Sichel o Kast es algo que aún no responden -ni en privado- en su comando. “Estamos esperando el arribo de Franco”, dicen en el PDG. Eso sí, reconocen que sus ideas hoy son cercanas a la centroderecha.