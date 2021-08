Una lista parlamentaria incómoda: urgencias de Chile Vamos pudieron más que los criterios de Sichel

La inscripción parlamentaria de Pedro Velásquez (por el PRI) y Leonidas Romero (RN) provocó molestia en el comando. El primero fue condenado por fraude al fisco en 2007 y, el segundo, hace unas semanas dijo que esperaba que Sichel no ganara la elección, a raíz de su postura en matrimonio igualitario. ¿Deben los partidos revaluar esas decisiones? El presidenciable, mientras, sigue insistiendo en que apoyará a quienes no caigan en el populismo.

“Hoy día me voy a sacar la foto con aquellos (parlamentarios) que estamos claritos de que están con nosotros”. Esa fue la frase que dijo a primera hora de este martes el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

El exministro pronunciaba esas palabras luego de una noche larga de negociación e inscripción de candidatos al Parlamento, ante el Servicio Electoral (Servel), de cara a la elección del 21 de noviembre.

La frase de Sichel, asimismo, no fue al azar, pues desde anoche -cerca de las 20:00 horas, en la sede de la UDI, los dirigentes oficialistas ingresaron electrónicamente los nombres de sus candidatos al Parlamento- ya comenzaron a hacer ruido al menos dos cartas: Pedro Velásquez -exalcalde, exdiputado, exDC y condenado en 2007 por fraude al fisco- fue inscrito como candidato al Senado por Coquimbo por el PRI; y el actual diputado RN Leonidas Romero, quien una semana antes había dicho que no votaría por Sichel y que, de hecho, esperaba que no ganara la elección. Esto, a raíz de la postura de Sichel a favor del matrimonio igualitario. RN había puesto en duda su cupo a la reelección, sin embargo, el partido terminó inscribiéndolo.

“Espero tener una coalición en que la mayoría de los parlamentarios están pensando de verdad en el futuro de Chile y no en su permanencia en el sillón que ocupan en el Congreso y eso significa que a veces hay que legislar y regular cosas que no son populares, pero que son buenas para Chile”, dijo Sichel en radio Futuro.

Semanas antes, el candidato ya había anunciado que no apoyaría a los candidatos al Parlamento que votaran a favor del cuarto retiro del 10% de los fondos de las AFP y que los estaría mirando.

Mientras, durante esta jornada, la molestia por los nombres de Velásquez y Romero escalaba dentro del comando, pues recalcaban que el candidato ha apelado a la renovación de rostros en la política y a ir en contra del populismo. “No se privilegió a un proyecto político y eso nos duele”, dijeron este martes desde el comando.

Desde los partidos recalcan, por su parte, que Rodrigo Ubilla -representante del comando de Sichel- estuvo durante toda la negociación e inscripción de nombres.

Henry Boys -candidato a diputado independiente por cupo RN- también levantó reparos internos, pues en la megaelección de mayo compitió fuera de pacto y, según dijeron cercanos a Sichel, no comparten que hayan escogido nombres relacionados a un perfil de “extrema derecha”.

Más tarde, Sichel, en su comando ubicado en Las Condes, inició la sesión de fotografías de campaña con candidatos al Parlamento como Carmen Gloria Aravena (independiente), Hugo Rey, Camilo Morán, Tomás Fuentes, Karin Luck, de RN; Renzo Trisotti, Guillermo Ramírez, Jorge Alessandri, Iván Moreira, de la UDI; entre otros. Y no se trataba necesariamente de caras que han rechazado en el Parlamento, por ejemplo, el cuarto retiro del 10%. Iván Moreira es un caso. Morán los últimos días tampoco ha descartado votar en contra del cuarto retiro.

“Tuvimos una muy buena sesión de fotos con el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, hablando de la unidad, que es lo que hoy nos convoca y moviliza a nuestro sector para avanzar y sumar más personas de cara a la primera vuelta presidencial”, aseguró Morán.

Durante la entrevista radial de este martes, Sichel enfatizó, en tono distendido, al ser consultado sobre con quiénes se sacaría foto, que “esperemos que voten (cuarto retiro) y te lo cuento”.

“No voy a apoyar a aquellos -no solo por cuarto retiro, insisto- que caigan en esa demanda del populismo”, remató.

¿Revaluar la decisión?

En medio de esa actividad, en tanto, el coordinador político de Sichel, el exdiputado Pedro Browne salió a abordar la incomodidad ante los candidatos como Velásquez. “Es una mala decisión, no la comparto, pero las listas parlamentarias son decisiones de los partidos y habría que preguntarles a ellos”, recalcó Browne.

Minutos después, el propio Sichel salió a responder: “Es una decisión que tienen que tomar los partidos. Va en la lista de un partido, ese partido tiene que tomar una decisión respecto a esa candidatura”, al tiempo que precisó que “la lista es de los partidos” y que él solo contribuyó con algunos nombres de independientes.

Eso sí, Sichel recalcó en su entrevista radial -y también desde su comando- que estaba “conforme” con la lista, pues se trató de una nómina compuesto por partidos grandes, lo que siempre es complejo.

Desde el PRI, el presidente Rodrigo Caramori declaró lo siguiente sobre Velásquez: “Primero, se trata de una postulación que contó con la aprobación y el acuerdo de los cuatro partidos de la coalición. Segundo, no hubo ningún partido que se opusiera a esta determinación y posterior inscripción. Tercero, los cuatro partidos consideramos de manera unánime que era importante que Pedro Velásquez estuviera en la lista de candidatos a senadores del pacto Chile Podemos Más. Y cuarto, desconocemos si este tema se analizó en el equipo de nuestro candidato presidencial Sebastián Sichel”.

En la mesa negociadora de Chile Vamos, de hecho, comentaron que se analizó la cantidad de votos que podía aportar Velásquez en una zona compleja para la centroderecha, lo que, dijeron, favorecería la opción más fuerte de su lista, Sergio Gahona (UDI).

Romero agradece cupo, pero mantiene dudas sobre Sichel

RN, en tanto, hasta el cierre de esta edición, aún no daba una declaración sobre la repostulación de Romero. El presidente Francisco Chahuán junto al secretario general, Diego Schalper, habían sido tajantes días anteriores de que pedirían compromiso político a sus representantes.

Romero, incluso, transmitía en privado que su carta presidencial sería el republicano José Antonio Kast.

“Le agradezco a mi partido, RN, que me haya inscrito en el Servel como candidato a esta primera reelección, donde espero ser electo, pero también no puedo dejar de decir que no estoy de acuerdo con los planteamientos del candidato de mi sector. Yo estoy a favor de la vida, estoy en contra del aborto, estoy en contra del matrimonio de las personas del mismo sexo, de la adopción homoparental, y son mis convicciones”, dijo este martes Romero a T13.

Hasta el cierre de esta edición, además, persistían dudas sobre la postura que tomarán candidatos inscritos en torno al cuarto retiro del 10%. Por ejemplo, las actuales diputadas Virginia Troncoso y Sandra Amar, quienes renunciaron a la UDI por la votación del primer 10%, igualmente fueron inscritas como candidatas a senadoras. ¿Mantendrán su postura a favor de los retiros?

En el comando de Sichel insisten en que el candidato es independiente y no está obligado a sacarse fotos con todos los postulantes al Parlamento.