Mario Desbordes: “He tratado de convencer a los diputados de RN que el cuarto retiro no es adecuado”

Excandidato presidencial entra al debate sobre un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Aunque sostiene que no es conveniente que se apruebe el proyecto en el Congreso, asegura que si llegan a haber diputados oficialistas que respalden la norma, esto no significará una derrota para el abanderado del bloque, Sebastián Sichel. “Creo que hoy los diputados que están pensando en aprobar no lo hacen por populismo”, sentencia.

Mario Desbordes era diputado y presidente de Renovación Nacional, a mediados de 2020, cuando se tramitó el primer retiro de los fondos de pensiones. En aquel entonces, el abogado evitó alinearse con la postura de La Moneda y fue uno de los parlamentarios oficialistas que abogó públicamente por la aprobación del controvertido proyecto impulsado por la oposición.

El resto de la historia es conocida. Pese a que finalmente Desbordes se abstuvo en la primera votación general, mantuvo su respaldo público a una iniciativa que finalmente fue visada por el Congreso, provocando una de las crisis políticas más profundas del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Crisis que, además, provocó el descabezamiento del comité político y, sorprendentemente, el ingreso del propio Desbordes al gabinete, como ministro de Defensa.

Un año después ha pasado mucha agua bajo el puente. Desbordes salió del gobierno a fines de 2020 para convertirse en candidato presidencial, pero terminó en el último lugar de la primaria que catapultó como candidato presidencial del oficialismo a Sebastián Sichel. El mismo que hoy busca alinear al bloque en contra del cuarto retiro del 10% que se tramita en el Congreso, proyecto que para Desbordes enfrenta un contexto distinto a los retiros anteriores.

“Hay que ponderar varios factores. Uno: la cantidad de gente que ya no tiene un peso para sacar. Dos: la cantidad de personas que están recibiendo las ayudas fiscales. Tres: el impacto que puede tener en la economía. Esos tres factores hoy día, a este intento de retiro, hacen pensar que no es conveniente. Yo me convencí de que no es adecuado y estoy tratando de convencer a los diputados en Renovación. No estamos en la misma situación de la pandemia iniciándose en julio de 2020, hoy esto está muy distinto. Y creo que sería malo aprobar este retiro en este minuto. Ahora, ojalá hubiese más ayuda a las pymes, que por ahí hay un poco de ruido porque no está llegando toda, pero en las personas yo creo que, entendiendo las ganas de muchos de contar con esos recursos, creo que sería un error”, asegura el exministro de Defensa en entrevista con T13.CL.

—Algunos diputados de RN dicen que no hay que negarse a la idea de legislar, porque no se sabe cómo estará el panorama en octubre próximo, que es el mes donde se espera que se vote en sala. ¿Comparte esa estrategia?

—No sabemos cómo va a estar la cosa en octubre efectivamente, no sabemos qué va a pasar con una variante Delta, pero las ayudas de ahora son universales, que es lo que pedimos siempre y hay que reconocer y valorar eso. Las ayudas son universales, los aportes estatales son una cantidad tremenda y, por lo tanto, lo que pedíamos en 2020 para el primer retiro, hoy se está dando. Quizás el punto es la pyme; la pyme que no le basta el bono de un millón de pesos y que usaría un eventual cuarto retiro para pagar arriendo, deudas atrasadas o cosas por el estilo. Pero creo que la solución no es el retiro, va por otro lado. Además, cuando uno escucha a diputados de la oposición señalar que esto también es una forma de ir destruyendo el sistema de pensiones, bueno, con mayor razón por supuesto no creo que sea lógico aprobarlo. Yo siempre dije que los retiros no eran una buena alternativa, que ojalá hubiese otra. No hubo una opción alternativa en su minuto, no hubo una adecuada. Pero hoy sí la hay, por tanto, no veo que se justifique. Ojalá no se aprobara ni siquiera la idea de legislar; vamos conversando con los disputados.

—Sebastián Sichel ha pedido que esta iniciativa no se apruebe e incluso se ha involucrado personalmente en evitar este cuarto retiro. ¿Esto debiese ser una señal de liderazgo para el candidato en la coalición?

—Van por carriles distintos, si los diputados lo aprueban, no es una derrota de Sichel. Este tema de los retiros se vota más con el corazón, escuchando lo que la gente está planteando. Esto no es un tema de principios, hay un sector de la derecha que ha querido llevar esto a un tema de principios: no lo es. Ojalá, por supuesto, nos podamos alinear con lo que plantea el candidato presidencial. Siempre es el ideal y sobre todo en plena época de campaña.

—¿Es populista aprobarlo? Sebastián Sichel ha insistido en que hay que combatir el populismo parlamentario...

—Depende. Hay algunos que dicen que el primero y el segundo eran populistas, yo creo que no. Yo creo que hoy los diputados que están pensando en aprobar no lo hacen por populismo. La casuística lleva a pensar -cuando uno está metido en la calle- que son muchos los que no están recibiendo las ayudas. No creo que los diputados de Renovación lo estén haciendo de populistas, no veo esa intención.