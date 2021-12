Desbordes y campaña de segunda vuelta: "El que se abstiene es la principal prioridad"

El ex presidente de Renovación Nacional también apuntó a los votos que ambos candidatos deberán tratar de conquistar de cara a la segunda vuelta.

Mario Desbordes, ex candidato presidencial y ex presidente de Renovación Nacional (RN), conversó este miércoles con Iván Valenzuela en el programa Mesa Central , de Tele13 Radio, apuntando a diferentes temas acerca de la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo 19 de diciembre, donde Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Republicano) se enfrentarán en las urnas por llegar a La Moneda.

Sobre el viaje del candidato del Partido Republicano a Estados Unidos, Desbordes señaló que “es normal en las campañas”.

“Hace rato que en algún minuto se reúnen con líderes o dan señales. La presidenta Bachelet partió a Alemania, el presidente Piñera se reunió con (José María) Aznar y etcétera”, agregó.

“Lo de ayer (martes) era una señal, lo conversamos con el candidato, de una de sus prioridades, que es tratar de recomponer la imagen externa de Chile como lugar de inversión, por eso se reunió con importantes inversionistas, una señal fuerte respecto de que una de las prioridades es reactivar la economía, el empleo, la inversión, volver a poner a Chile en la senda del crecimiento, ese es el primer foco”, afirmó.

Desbordes también apuntó a los votos que ambos candidatos deberán tratar de conquistar de cara a la segunda vuelta, poniendo énfasis en los adherentes a Franco Parisi.

“Yo creo que el votante de Franco Parisi es un votante que adhiere a causas específicas, por eso acompaña a Parisi. Por supuesto que hay que tratar que esa gente que ya se movilizó a votar, que ya concurrió a la urna, porque aquí hay dos grupos que uno quisiera tratar de conquistar, primero el que no se movilizó”, expresó.

“Hay mucha gente que fue a votar al Plebiscito y esta vez no fue a votar, sobre todo jóvenes. Podríamos movilizarlos, yo creo que por ahí está Gabriel tratando de hacer eso”, continuó.

“Por supuesto el que se abstiene es la principal prioridad, 50 por ciento de los chilenos, son súper difíciles de movilizar”, destacó al respecto.

“Y la otra es, y eso si es más posible, a los que ya votaron, votaron por algún candidato presidencial, y nosotros tenemos que mirar a los que votaron por Yasna Provoste, que es centro y centro izquierda, tenemos que mirar a la gente que votó por Parisi, que en general más que adherir a una posición política, porque él lo ha dicho claramente, adhiere a causas, tal tema de la migración descontrolada, el empleo, los abusos y tantas otras cosas que puso sobre la mesa”, añadió.

Desbordes destacó el rol de Parisi en este aspecto, pero advirtió que él no adhiere al líder del Partido de la Gente (PDG).

“Franco Parisi fue capaz de sintonizar con la clase media que esta más complicada y por supuesto que hay que hablarle a ese electorado”, afirmó.

“Una cosa es el electorado y sus causas y otra cosa es adherir a Parisi. Yo no adhiero a Parisi. Una persona que debe pensión de alimentos para mí tiene un reproche moral extraordinariamente fuerte”, agregó.

Sobre esto último, señaló también que “la crítica que hace a la política, de que todos los políticos son corruptos, son sucios, también es la típica herramienta populista que termina llevándole agüita al molino de quienes finalmente terminan destruyendo las democracias, entonces tampoco me gusta la forma en que hace la política”.

“Yo no tengo nada personal contra Parisi, pero esos dos puntos me parece que son dos puntos súper graves. Yo no iría en lo personal a pedirle apoyo ni mucho menos, por eso te hablo del electorado”, cerró.