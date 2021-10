Matthei respalda a Sichel y afirma que "no he visto a los dirigentes apoyando activamente"

La ex precandidata presidencial de la UDI además criticó a los otros candidatos de la primaria de Chile Vamos por su falta de participación en la campaña del abanderado oficialista.

La alcaldesa de Providencia y ex precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei , se refirió a la división existente al interior del oficialismo luego de la serie de descuelgues de parlamentarios oficialistas que anunciaron su respaldo a José Antonio Kast en desmedro de Sebastián Sichel.

Matthei afirmó que “hubo primarias en nuestro sector y en esas primarias participaron tres partidos y cuatro candidatos. Lo que se supone, es que, en un proceso de primarias, todos los demás apoyan a los que resulte ganador”.

En esa misma línea, sostuvo que “la verdad es que yo no he visto a los dirigentes, ni a los partidos apoyando activamente al candidato que ganó la primaria, y tampoco he visto a los otros tres candidatos (Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones) apoyando activamente”.

Finalmente, indicó que “no sé por otra parte si el candidato que ganó la primaria los convocó, no lo sé, porque no estoy en eso. Solamente siento que lo que buscan los chilenos, la población, es que en general todos piensen en el futuro de Chile y eso a veces se echa de menos".