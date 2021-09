"Yo fui mesera": Martorell se suma al debate sobre "experiencias vitales" y apunta a Boric

Hace un par de semanas la polémica se instaló luego de que Sebastián Sichel emplazara a la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, su contrincante más cercano.

Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito y actual vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel , conversó con “De todo un poco” en el Instagram lamaquina.medio .

Abordó, entre otras cosas, parte de su carrera y el cambio tras dejar la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero también se sumó al debate de los candidatos presidenciales sobre las “experiencias vitales” .

Hace un par de semanas la polémica se instaló luego de que Sichel, candidato de Chile Podemos Más, emplazara a la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, su contrincante más cercano, recalcando que él –Sichel– tenía mayores experiencias, como la de ser padre .

A las reacciones que esto generó en el mundo político, se sumaron los dichos de Martorell. “Hoy día yo no quiero ser madre. Es una decisión que tengo tomada por ahora. Y eso no tiene nada que ver con haber vivido experiencias de vida”, afirmó la ex subsecretaria.

Agencia uno Lee También > Canal 13, TVN y Mega realizarán Debate Presidencial 2021 el lunes 11 de octubre

Sin embargo, apuntó al candidato frenteamplista. “Sí yo creo que a Gabriel Boric le pesa no tener experiencia, él mismo dijo hace un año atrás que no sentía tener la experiencia suficiente ni estar preparado para ser presidente. Yo creo que sí es experiencia ser más allá de ser diputado. No sé, haber trabajado”, afirmó.

“Yo fui mesera, trabajé en un mall, trabajé en el mundo privado, en el mundo público, tengo bastante experiencia profesional y creo que eso es bastante importante tenerlo para ser presidente”, cerró al respecto.