Ossandón de cara a la segunda vuelta: "Parisi es más cercano a un Kast renovado que a Boric"

El senador reelecto de RN dijo en Tele13 Radio que valora las "tremendas señales" de José Antonio Kast en su discurso de anoche, pero que debe reformar su programa.

Manuel José Ossandón (RN), uno de los candidatos a senador que lideró las votaciones en la Región Metropolitana, afirmó que Franco Parisi es alguien mucho más cercano a un "Kast renovado que a un Boric renovado".

Esto luego de que el representante del Partido de la Gente quedará en tercer lugar de la disputa presidencial con un 12,80% de las preferencias y se mantenga en suspenso su apoyo en el balotaje.

"Ojo, Parisi es un tipo mucho más cercano a un Kast renovado que a un Boric renovado", detacó Ossandón en conversación con Tele13 Radio, y agregó que no se explica cómo el candidato que se encuentra en Estados Unidos quedó en tercer lugar.

"Lo de Parisi lo encuentro increíble, pero también demuestra que la gente se informa y que la campaña de Sichel y de Provoste fueron malísimas, no malas, malísimas", complementó.

Por otra parte, el senador reelecto descartó apoyar a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta "con el programa que tiene actualmente". En este sentido dijo que el candidato republicano tiene que abrirse a una reforma previsional, ofrecer gobernabilidad y cambios.

"Por supuesto que no voy a votar por una persona de izquierda y menos asociada al Partido Comunista, pero si hoy me dicen que apoye a Kast con el programa que tiene, no, yo no estoy dispuesto a apoyar a ningún candidato con ese programa", afirmó.

Y agregó: "Kast tuvo un muy bien discurso anoche, dio tremendas señales, pero hay que ver cómo se hace un programa que nos asegure gobernabilidad, por ejemplo reconocer el cambo climático, que el Ministerio de la Mujer es un ministerio importante, qué vamos a hacer con las AFP. Hay varias cosas muy importantes que hay que ver ahí".

"La gente en la segunda vuelta va a buscar lo que yo ya he dicho, la gente quiere cambio, pero quiere orden, y Kast ofreció orden y le resultó pero ahora tiene que ofrecer gobernabilidad y cambios, con ese orden, que la izquierda chilena no ha sido capaz de dar. Una de las cosas que es mala para Chile pero es absolutamente claro, es que la ex concertación que gobernó muchos años se fue al tacho", cerró Ossandón.