Paula Narváez a Jadue: "Al PC se le olvida que fue parte del gobierno de la Nueva Mayoría"

La candidata presidencial del Partido Socialista sostiene que se sintió "personalmente engañada" por los abanderados del PC y el FA, y aseguró "no quiero formar parte de su política chica antigua".

La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, apuntó a los representantes del Frente Amplio (FA) y Partido Comunista (PC) ante el quiebre y caída de las primarias del bloque de centro-izquierda.

En entrevista con La Tercera, la abanderada del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y Partido Liberal (PL) se refirió al fiasco de las primarias de la Unión Constituyente y al quiebre de la relación con Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC).

Respecto a la caída de las alianzas presidenciales del bloque de centro-izquierda, Narváez aseguró que para algunos fue simplemente "fingir unidad" y que "no hubo un interés honesto por poner lo que necesita el país por encima de cualquier otra cosa".

En este sentido, comentó que "hubo una traición a la palabra" en la posible alianza con Boric y Jadue, y "si lo llevamos a la relación política, sobre todo en momentos de fragilidad institucional en el que estamos, si no honras tu palabra, ¿qué te queda?".

La candidata confesó que se sintió "personalmente engañada" por los representantes del PC Y FA, ya que pusieron vetos para formar una alianza con sus partidos.

"Al PC se le olvida que fueron parte del gobierno de la Nueva Mayoría y que gobernó junto con el PPD, y de repente era un sacrilegio tener que ir juntos en un esfuerzo de unidad por el país, donde las controversias se pueden conversar para ir a primarias que nos permitan dejar la fragmentación para enfrentar a la derecha y ganar. Con esta actitud demostraron que no están a la altura", sostuvo la represenante del PS.

Añadió que "lo que hicieron fue la utilización histórica de una métrica de la antigua política, de decir cuántos votos yo podía tener en función de los apoyos recibidos y decir 'esto no nos conviene'. Política chica, no edificante, de la que no quiero formar parte".

Para finalizar el tema, Paula Narváez aseguró que "este es un país distinto y no podemos verlo con claves del siglo XX. La flexibilidad de las formas de aliarnos en políticas tiene que estar sobre la mesa. Yo a eso estoy disponible. Y para eso necesitamos de todos los actores políticos madurez histórica y eso es lo que el miércoles no se dio".