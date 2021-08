Lagos y falta de primarias en U. Constituyente: "Antes habría significado una modificación"

El ex mandatario aseguró además que Paula Narváez "es la candidata de los grupos con los que he trabajado toda mi vida".

Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile, se refirió a su candidato para la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente.

El próximo 21 de agosto se realizará una Consulta Ciudadana en que se elegirá entre Paula Narváez (PS-PPD-Nuevo Trato-PL), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR) para elegir el candidato presidencial de Unidad Constituyente.

En entrevista con Mesa Central, el ex mandatario dijo que “el voto es secreto, pero siempre he sido consecuente con mis puntos de vista ”.

De lo anterior se desprende que Lagos va a votar por Paula Narváez , por lo que precisó que “es la candidata de los grupos con los que he trabajado toda mi vida y no hay ninguna razón para no hacer lo que he hecho toda mi vida, ser consecuente”.

El ex mandatario se abstuvo de comentar respecto a la imposibilidad del bloque para participar en las primarias legales organizadas por el Servel, pero aseguró que “antes habría significado por lo menos alguna modificación”.

