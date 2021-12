Izkia Siches invita a Sebastián Sichel a la campaña de Boric y este responde: "Ninguna posibilidad"

La nueva jefa de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad deslizó la idea de que el ex ministro de Desarrollo Social revisara el programa y, eventualmente, se sumara a la campaña.

El ex candidato presidencial Sebastián Sichel rechazó de plano sumarse a la campaña de Gabriel Boric y anunció que será "firme opositor" a su gobierno si es que es electo en segunda vuelta.

Esto luego que la jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad, Izkia Siches, incluso deslizara la idea de que el ex ministro de Desarrollo Social se sumara al equipo del diputado por Magallanes de cara a la segunda vuelta.

Agencia Uno Lee También > Boric suma a ex ministro de Bachelet y a Marcelo Lagos a su equipo medioambiental

"Le diría al candidato que pudiera revisar nuestro programa, porque muchos de los puntos que ha señalado justamente están incorporados y creo que en el lenguaje, en la actitud de toda su candidatura hay bastante sintonía", señaló Siches en relación a las condiciones que puso Sebastián Sichel para manifestar su apoyo a José Antonio Kast.

Y, en esa línea, agregó que "hemos planteado que hay que hacer transformaciones, tal como lo dijo él, con tranquilidad, con calma, en paz. Construir una nueva sociedad e invitaría al candidato Sichel a revisar nuestras propuestas y en una de esas incorporarse , apoyar el trabajo que estamos construyendo. Esta es una fuerza amplia y diversa, incluyendo Sebastián Sichel".

La respuesta vino horas después, pues el propio Sebastián Sichel contestó al emplazamiento a través de Twitter.

"Se pasó varios pueblos, Izkia Siches. He dicho que no existe ninguna posibilidad de que vote por Gabriel Boric o un proyecto del Partido Comunista", afirmó el ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera.

Y complementó anunciando que "seré firme opositor si (Gabriel Boric) llega a La Moneda".