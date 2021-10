Seis convencionales de Vamos por Chile se reúnen con J. A. Kast y entregan apoyo a su candidatura

Un UDI, un RN y otros cuatro independientes en cupo de la centroderecha sostuvieron un encuentro en el comando con el abanderado republicano. “José Antonio Kast no es solo un muy buen candidato sino que va a ser un muy buen Presidente de Chile en estas circunstancias”, dice el UDI Martín Arrau.

A las 20:00 horas de la noche de este miércoles, seis convencionales llegaron hasta el comando presidencial de José Antonio Kast, ubicado en Las Condes, para reunirse con el exdiputado.

La cita había sido coordinada previamente con el objetivo claro de “ponerse a disposición” del abanderado del Partido Republicano de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 21 de noviembre. Y así lo manifestaron, finalmente, los constituyentes Ruth Hurtado, Cecilia Ubilla, Pollyana Rivera, Martín Arrau, Rocío Cantuarias y Harry Jürgensen.

La instancia se trata de un nuevo hito para el sector en medio de la caída en las encuestas del candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y el aumento en adhesión del republicano. Y en momentos en que ha habido “descuelgues” de parlamentarios del oficialismo.

Si bien cuatro de los seis convencionales son independientes, Jürgensen y Arrau militan en RN y la UDI, respectivamente.

Ruth Hurtado y Pollyana Rivera, ambas en cupo RN y UDI, respectivamente, han sido catalogadas cercanas al Partido Republicano desde el principio, pues en la elección de mayo pasado, Chile Vamos pactó con la colectividad de J. A. Kast para enfrentar juntos el desafío de la nueva Carta Magna. Esos resultados, sin embargo, no fueron auspiciosos y la derecha solo obtuvo 37 de los 155 convencionales.

Ubilla, independiente militante UDI, en tanto, ha competido en distintas elecciones por el gremialismo. Cantuarias, por su parte, es independiente en cupo Evópoli.

En la instancia -la que se extendió por casi dos horas-, según presentes, el grupo ofreció a J. A. Kast a ayudar territorialmente en sus regiones. El ambiente, comentan, fue distendido y pudieron “picotear” algunos sándwiches y dulces, mientras comentaban sobre la campaña presidencial y la impresión de los convencionales en torno a que hay cada vez más gente “atreviéndose” a votar por J. A. Kast. El candidato, en ese sentido, agradeció el apoyo.

Asimismo, en la reunión hubo espacio para que en la cita abordaran el funcionamiento de la Convención Constitucional. Según los miembros de la instancia, la Convención se ha convertido en un “circo”; incluso, recalcaron, este grupo sería “lo más parecido a un eventual gobierno del frenteamplista de Gabriel Boric”.

El convencional Arrau aborda con T13.CL la reunión que se sostuvo la noche del miércoles y comenta: “Nos reunimos con José Antonio Kast, candidato presidencial, para darle todo nuestro respaldo y apoyo a su candidatura, por cuanto representa un proyecto claro, en defensa de la libertad, la seguridad, el trabajo, de las preocupaciones reales, porque vemos en los otros proyectos políticos cosas tan desacopladas con la realidad que vivimos día a día. También nos reunimos con José Antonio Kast para comentarle, informarle lo que está pasando en la Convención Constitucional. Fue una reunión muy agradable y provechosa”.

—¿Cómo ve la disputa en la derecha y centroderecha entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel?

—En mi caso, siempre he creído que José Antonio Kast no es solo un muy buen candidato sino que va a ser un muy buen Presidente de Chile en estas circunstancias. Hoy, cuando uno camina en la calle y conversa con la gente trabajadora, común y corriente, uno se da cuenta de que hay susto, hay incertidumbre, hay angustia, sin duda hoy día José Antonio representa esa claridad y esa seguridad que el país necesita: él es el Presidente para estos tiempos.

—¿Nunca apoyó a Sebastián Sichel entonces?

—En mi caso, no.

—¿Y qué responde a lo que han dicho líderes de la UDI sobre cumplir los compromisos que se tomaron en la primaria presidencial de Chile Vamos?

—Mi principal compromiso es Chile y en ese sentido si es que un partido me da una instrucción que yo considero que no es lo mejor para el país, claramente, no la voy a obedecer.

—¿Ve un apoyo mayoritario entre los convencionales de la UDI a José Antonio Kast?

—Hay un ambiente día a día más propicio... hay algunos que los han estado apoyando desde hace más tiempo públicamente y hay otros que quizás los vamos a ir viendo en los próximos días.