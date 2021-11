¿Tienes el carnet vencido? Servel aclara en qué casos podrás votar en las elecciones presidenciales

Si bien se permitirá sufragar con cédulas o pasaportes, en algunos casos esto no será posible.

El Servel dio a conocer este sábado el listado de final de vocales de mesa para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del próximo 21 de noviembre, selección para la que en esta ocasión no se podrán presentar excusas.

No obstante, esta no fue la única información relevante entregada en la ocasión. El organismo además indicó que aceptarán que personas que tengan sun carnet o pasaporte vencido puedan sufragar en los comicios, aunque no en todos los casos.

¿Cuál es la excepción? Solo podrán votar quienes tengan cédula de identidad o pasaporte caducado vencidos desde el 1 de octubre de 2019 . Quienes tengan algunos de estos documentos caducados desde antes de esta fecha, no podrán ser parte del proceso.