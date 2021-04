[VIDEO] Heraldo Muñoz (PPD) y posición en las encuestas: "No me preocupa"

En conversación con T13 Noche, el candidato presidencial del PPD abordó la decisión de no realizar una preprimaria presidencial con el PS y recalcó que la carrera por llegar a La Moneda, comenzará después de las elecciones de mayo.

Al respecto, Muñoz indicó que "lo importante es tener un camino común" y que espera que ambos "encuentren una fórmula que sea razonable, realista y que puedan convocar a estos dos partidos a tener solo un candidato o candidata para la primaria legal de julio".

El candidato del PPD indicó que realizar una encuesta entre los partidos aún es una alternativa y que es su compromiso buscar una candidatura única en la izquierda socialdemócrata.

"Yo espero que eventualmente pueda estar Nuevo Trato, independientes, idealmente el PRO, por qué no el Partido Radical", indicó.

Ante la opción de que no pueda concretarse una candidatura única, Muñoz indicó que "todas las posibilidades están abiertas, pero tienen que ser en función de la realidad, estamos viviendo una pandemia".

En relación a realizar una primaria amplia en toda la oposición, el ex canciller indicó que está "por la mayor unidad de la oposición, pero tiene que ser sobre contenidos, sobre programas (...) Si no sería meramente una competencia de rostros".

Al respecto, emplazó a sus pares a transparentar posiciones respecto a temas como nacionalización de fondos de pensiones y reposición de la pena de muerte, a los que él se muestra contrario. "Tenemos que tener claridad sobre lo que piensan los demás", enfatizó.

A su vez, Muñoz ve más factible que en la oposición se llegue a un acuerdo para un eventual balotaje. "Un acuerdo para segunda vuelta es más factible, pero tiene que ser sobre la base de principios, de programa (...) Sin contenidos sería un intento vacío de unidad", puntualizó.

Encuestas y carrera presidencial:

A raíz de los resultados de las encuestas presidenciales y su posición, Heraldo Muñoz indicó que "todavía no me preocupan los números de las encuestas. La carrera va a empezar después de las elecciones de 15 y 16 de Mayo".

"Yo no estoy tan mal, tampoco estoy muy bien, pero no me inquieta", agregó.

Sobre la defensa al legado de la Concertación, el ex ministro indicó: "Hago un mea culpa de muchas cosas que no hicimos en el pasado. Muchas veces hubo timidez de implementar reformas mucho más profundas, pero también reconozco el enorme avance que tuvimos. De eso no voy a renegar".

