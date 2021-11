Yasna Provoste: "El 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric"

"No tengo dudas que votaré a favor de la estabilidad del país", enfatizó la senadora de la Democracia Cristiana.

La ex candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), comprometió su apoyo a Gabriel Boric (CS) en la segunda vuelta ante José Antonio Kast (PRChile).

"No tengo dudas que votaré a favor de la estabilidad del país", enfatizó la senadora por la falange y afirmó que "el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric".

" No tenemos una opción distinta que votar por Gabriel. Cualquier decisión de algún democratacristiano en el sentido distinto solo favorece la opción de la ultraderecha, que es Kast", afirmó la parlamentaria.

Y en esa línea destacó que "votar en blanco no es propio de las y los democratacristianos, porque eso favorece la opción de la ultraderecha . Estamos en la posición donde está la centroizquierda".

"La alternativa de Gabriel es una mejor alternativa para nuestro país", complementó, también deslizando críticas al pasado del Frente Amplio en la segunda vuelta de las Elecciones 2017.

"No queremos revivir lo que se vivió el año 2017 cuando las mismas fuerzas que se encuentran en la papeleta demoraron y demoraron y fueron partícipes de que hoy estemos gobernados por la derecha. Tenemos que ser capaces de no repetir esos errores (...) esta decisión no se puede hacer esperar y no tengo dudas de que los miembros de la comunidad de una centroizquierda vamos a ratificar este compromiso", agregó al respecto.