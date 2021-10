"Yo no creo en retirar el 100%": La ocasión en que Sichel rechazó el retiro total de las AFP

En junio pasado, el entonces competidor en la primaria de Chile Vamos afirmó que había "parlamentarios gatillo fácil" para los retiros pero que demoraban años en mejorar las pensiones.

"Si sigue avanzando el Cuarto Retiro, vamos a apoyar que las personas puedan retirar el 100% de sus ahorros".

De esta forma, el candidato presidencial Sebastián Sichel, anunció su respaldo a una propuesta de parlamentarios de la UDI para hacer el retiro total de los ahorros previsionales, luego de admitir que él había efectuado retiro de sus fondos en su AFP para pasarlos a un APV.

El abanderado oficialista salió al paso de las críticas que recibió por no sincerar su situación personal sobre el retiro de fondos previsionales, luego que rechazara la aprobación del Cuarto Retiro en el Congreso y advirtiera que no apoyaría para la reelección a los parlamentarios de Chile Vamos que respaldaran la iniciativa.

Sichel reconoce haber retirado fondos de su AFP y anuncia apoyo a proyecto para sacar el 100%

No obstante, en junio el panorama era distinto para el ex ministro de Desarrollo Social. En ese momento, era uno de los cuatro candidatos a las primarias presidenciales de Chile Vamos, y, en medio de la discusión por el retiro de AFP, entregó su opinión.

En conversación con CNN Chile, y consultado sobre su postura respecto a un proyecto de retiro del 100%, Sichel afirmó que "primero, yo no creo en retirar el 100% . De hecho, los parlamentarios son gatillo fácil para soltar la plata de las personas y repartirla y han sido lentos, llevan seis años discutiendo cómo mejoramos las pensiones".

"Me encantaría que hiciéramos las dos cosas en paralelo. Entiendo la necesidad de los chilenos del retiro del 10%, pero es una vergüenza que no lleguemos a un acuerdo en pensiones para aumentar las pensiones futuras", añadió.

En esa misma línea, sentenció que "por eso no me gustan estas propuestas del retiro del 100% si no van con un compromiso de un mejoramiento de la pensión futura".