[VIDEO] Hombre llegó a votar con su conejo en Valparaíso

Guillermo Escalante aseguró que el animal "no es hediondo como la gente cree".

La jornada de elecciones de este 15 y 16 de mayo ha dejado de todo: desde vocales de mesa en estado de ebriedad, pasando por urnas sin cortinas y hasta un conejo de compañero para ir a votar.

Un hombre acudió al lugar de votación, el Colegio Pedro Montt de Valparaíso, con su mascota. Pero no era ni un gato, ni un perro. Era un conejo.

Guillermo Escalante aseguró, en referencia a su particular acompañante,que "ando siempre con él y lo saco siempre a correr a la Plaza Victoria".

"Es super tierno, y ya está domesticado. No se me arranca, me hace caso. Y no son hediondos como la gente cree", cerró.