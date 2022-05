Quién es y qué piensa Rodolfo Hernández, el outsider que sorprendió en las elecciones colombianas

Rodolfo Hernández, candidato independiente, fue la sorpresa de las elecciones presidenciales colombianas luego de pasar a segunda vuelta -el próximo 19 de junio- con el 28,08% de los votos junto al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro , quien obtuvo un total de 40,34% de los escrutinios. A continuación la trayectoria del empresario, su perfil y ascendente carrera.

Perfil. Tiene 77 años, es deslenguado, tiene escaso pasado político y ha hecho fortuna como empresario inmobiliario. Hizo una novedosa su campaña a través de TikTok, planificada por decenas de jóvenes que él llama “la muchachada” y en la que se presenta como un el candidato que acabará con la corrupción de los políticos tradicionales.

“Hay que sacar a los políticos corruptos a patadas”, “nadie está por encima de la ley” y “son una fábrica de hacer chinitos pobres”, en referencia a las tasas de natalidad de las migrantes venezolanas en Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde, son algunas de las polémicas declaraciones que ha realizado el candidato.

El discurso vehemente de Hernández parece seducir a los electores, de edades y clases diversas, preocupado por la corrupción y el clientelismo histórico. La gente lo ve como un “outsider”.

“Colombia tiene uno de los más altos niveles de desconfianza política mundial. La última medición arrojaba que casi el 84% de la gente no cree ni en la clase política ni en las instituciones, entonces eso le abre espacio, no solo a personajes como Gustavo Petro sino a personas como Rodolfo Hernández, que son las dos figuras antipolíticas por excelencia. Mucho más a Hernández que a Petro, quien ha tenido que rodearse de partidos de centro para alejarse de la izquierda. Y eso a su vez le ha quitado parte de la votación de la izquierda, votos que se los ha llevado Hernández porque el miedo al chavismo en Colombia es real en muchos sectores. Y ese temor sí existe con Petro porque es de izquierda. Pero Hernández no lo es, no tiene un discurso de izquierda. Y todo esto lo favorece. Y hasta la semana pasada era el único candidato que estaba creciendo”, señala Sandra Borda, analista política y profesora de la Universidad de Los Andes en Colombia .

Desconocido a nivel nacional hace seis meses, la mayor parte de su vida ha estado dedicada a su profesión como ingeniero civil, con la que entró al mercado inmobiliario y construyó su fortuna, según reconoce, de alrededor de 100 millones de dólares. Fondos con los que en 2015 financió su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga.

Proviene de una familia campesina.“Soy hijo de la educación pública”, ha dicho en referencia a su formación académica. En su juventud se trasladó a Bogotá, donde obtuvo su grado profesional, en la Universidad Nacional.

Su mensaje. No tiene un programa político oficial de campaña. Y su mensaje es simple. “Sabe a que temas pegarles, y simplemente no tiene programa. Y si le preguntas de algún asunto te los desvía a la corrupción y al desgaste de la clase política. Incluso no participó en los últimos debates televisivos”, explica la académica colombiana.

Su ideología política no la ha definido, aunque los analistas aseguran que los votos del derechista Federico Gutiérrez pasarán a sus filas.

“Algunas veces lo escuchas y lo ubicas en la derecha pero simultáneamente también ha filtreado mucho con Petro, le alaba sus políticas sociales. Pero el gran problema de Hernández es del clásico populista que no es posible identificarlo con un perfil ideológico, yo lo siento más a la derecha. Hay gente que lo compara con Trump, pero Trump tenia partido político y él ni siquiera tiene un partido y tampoco bancada en el congreso”, comenta Borda.

Una campaña centrada en su figura. “Hay gente que ve la campaña de Rodolfo Hernández como un bus que él va manejando y que tiene todas las sillas desocupadas y que no hay nada. Ahora que pasó a segunda vuelta, creo que él puede empezar a tener gente que se le puede alinear, seguramente la derecha y personas que no quieren que Petro llegue al poder”, reflexiona la analista política.

“Lo único que sabemos del candidato Hernández es que publicó sus primeros 4 decretos que anunciaría el primer día como presidente: Que le iba a quitar todos los autos oficiales a los congresistas para que manejen en el suyo privado; que eliminaría su propio esquema de seguridad y que no iba a vivir más en la casa de Nariño y que le iba a solicitar a varios embajadores sus cartas de renuncia para cerrar la mitad de las embajadas colombianas en el exterior porque, según opina, se han transformado en lugares para vacacionar y pagar favores políticos de la elite colombiana. Medidas que fueron aplaudidas por la multitud .Son castigos para esta gente supuestamente aprovechadora y eso es un recurso que usa mucho”, afirma la analista internacional colombiana.

Su programa de gobierno es desconocido, aunque ha dejado entrever algunos anuncios. Promete reducir el gasto público, bajar impuestos, condonar deudas estudiantiles, modificar las prisiones y negociar con las guerrillas vigentes, aunque no se sabe si votó sí o no por el acuerdo paz de 2016.

La tragedia del secuestro. También ha vivido la violencia interna de su país. Su padre fue secuestrado por las FARC. Aunque Hernández pagó ese rescate, años más tarde el drama se repetiría y esta vez la víctima no saldría para contarlo.

Diez años después, en 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) raptó a su hija Juliana. Desde entonces, nada se sabe de ella y Hernández asume que la asesinaron como describió con voz entrecortada en una entrevista que ofreció hace pocas semanas.

Aún así, un acuerdo de paz con el ELN, similar al que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, está entre sus principales propuestas de Gobierno.

Futuro incierto. Las encuestas dan casi un empate técnico entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para la segunda vuelta presidencial, el próximo 19 de junio .

“Hay que dejar una ventana abierta con la posibilidad que no gane Petro, ese es el único escenario en todo el análisis en que el triunfo del Petrismo puede fallar”, señala Sandra Borda.