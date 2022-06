Por qué Boric contradijo a Jackson y dividió aguas entre el Apruebo y el programa de gobierno

El Mandatario respondió por los dichos del ministro de la Segpres ante la posibilidad que la opción Rechazo gane en el plebiscito de septiembre.

"No es algo que esté sujeto al plebiscito", respondió el Presidente, al ser consultado por los dichos del ministro de la Segpres, que había sostenido que si triunfa el Rechazo no podrían llevarse a cabo todas las reformas de la actual administración.

Ante los severos riesgos que corre la actual administración si el Apruebo es derrotado, Boric ha comenzado a desacoplar el destino del plebiscito con el de su gobierno, cuya baja en las encuestas ha aparecido concatenada. Este factor levantó algunas voces en el oficialismo pidiendo un cambio de gabinete antes del 4 de septiembre. Boric no lo aseguró, pero tampoco lo descartó.

Lo que se dijo. En el marco de su gira por el norte del país, Boric realizó este martes una entrevista a Arica Informa. En la conversación abordaron el destino del gobierno y del plebiscito. Así fue como ocurrió el siguiente diálogo.

-¿El ministro Jackson señaló en Tolerancia Cero que si llegase a triunfar el rechazo, el 4 de septiembre, complicaría el programa de su gobierno?

-Cualquiera sea el escenario, el poder llevar adelante nuestro programa va a requerir diálogo, diálogo y más diálogo… conversación y mucha conversación. Por lo tanto no es algo que esté sujeto al plebiscito. En cualquiera de los escenarios nosotros vamos a trabajar por implementar nuestro programa de gobierno. Sea ganando la opción Apruebo, sea ganando la opción Rechazo, que he visto impulsa con mucha decisión la derecha en Chile. Pero nosotros tenemos el deber de seguir gobernando y seguir profundizando la democracia independiente de eso. No polemizo con mi ministro. Conversamos permanentemente.

En junio, en entrevista con El Mercurio, Jackson indicó: “Cualquier observador independiente podrá ver la actual y la nueva Constitución y preguntarse con qué marco es más factible realizar nuestro programa de gobierno. Por tanto, cuando yo dije en su momento que hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual es porque hay un precedente que ocurrió en el segundo Gobierno de Bachelet.

“¿Qué pasa si se Rechaza?”, le preguntaron entonces. “En ese caso tendremos que revisar cuáles son los mejores mecanismos para llevar adelante nuestro programa, pero muchas de esas reformas, con el marco constitucional actual, no se podrían llevar adelante”.

Y el fin de semana, en Tolerancia Cero, indicó: “Si gana el Rechazo veremos cómo hacer viable nuestro programa”.

Telón de fondo. Ese mismo martes, el Presidente ya había dado otra clara señal de su apuesta por desacoplar el resultado del plebiscito con su administración. “No confundamos en equiparar la aprobación del Gobierno con la del plebiscito”.

Diversas encuestas han mostrado hasta ahora que la aprobación de Boric está concatenada al apoyo de la opción Apruebo, que respalda La Moneda.

El 5 de junio, tras su Cuenta Pública, la aprobación de Boric subió 8 puntos. Y de la mano del Presidente creció el Apruebo, que tuvo su mayor salto desde abril y quedó solo 3 puntos por debajo del Rechazo.

Este fin de semana, sin embargo, el resultado del mismo estudio de opinión supuso el desplome del efecto que tuvo su discurso en el Congreso. En la medición, Boric anotó un 34% de aprobación, su peor nivel desde el 11 de marzo, y la caída del Apruebo, como en otras ocasiones, apareció concatenada a la baja de él: Obtuvo un 33% de respaldo, su peor desempeño respecto de todas las encuestas anteriores, y el Rechazo quedó por primera vez con 18 puntos de ventaja.

Para algunos analistas, y parlamentarios de las 2 coaliciones de gobierno, ante los severos riesgos que corre la actual administración si triunfa el Rechazo, Boric debe separar aguas entre su gobierno y el destino del Apruebo.

Cambio de gabinete: Boric no lo asegura, pero tampoco lo desmiente. El que Boric y el Apruebo estén bajando simultáneamente en los estudios de opinión llevó ayer a diversos parlamentarios, tanto del Socialismo Democrático como de Apruebo Dignidad, a pedir un cambio de gabinete antes del 4 de septiembre.