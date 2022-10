[Confidencial] La reaparición política de Franco Parisi tras el ascenso del Partido de la Gente

Desde el 14 de junio de 2020 se encuentra en Estados Unidos. Franco Parisi, el excandidato a la Presidencia por el Partido de la Gente, no vino a los debates ni tampoco llegó a sufragar a Chile en la presidencial de 2021, donde llegó en tercer lugar después de Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Este jueves, sin embargo, reapareció sorpresivamente en medio del debate constitucional. Y lo hizo a través de Zoom, una de sus plataformas preferidas.

En la sede del Congreso en Santiago, a metros de la negociación oficial que encabezan los presidentes del Senado Álvaro Elizalde y de la Cámara de Diputados Raúl Soto, funcionó la llamada “Mesa Paralela”, conformada en su mayoría por parlamentarios del Partido de la Gente, independientes RN y del partido Amarillos.

Parisi reapareció en esta última instancia, que terminó desinflándose tras la salida de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, ambos DC.

Bajo un sistema semipresencial, el ex candidato irrumpió en las pantallas de una de las salas del ex Congreso vestido informalmente. Hizo un diagnóstico del Chile post plebiscito, al tiempo que respondió consultas.

“No se puede estar pensando en una nueva Constitución con el terrorismo que hay en la macrozona sur, la violencia desatada que hay y la migración que está imparable ilegal en el norte. Chile está con problemas gravísimos”, dijo a sus interlocutores.

AFP - Firma del CP TPP Lee También > ¿Qué es el TPP-11 y qué países participan de él?

Según los presentes, también hizo ver que el país requiere de soluciones a problemas que no están siendo escuchados ni cubiertos por el gobierno. En este punto, y en distintos momentos, fue muy crítico de Boric, al igual como lo fue en la segunda vuelta presidencial.

Parisi le ha expresado a sus cercanos que quiere seguir de cerca el desarrollo del proceso constituyente. Pero siempre a la distancia. Su resistencia a venir a Chile obedecería a la disputa judicial por una pensión de alimentos que adeuda desde antes de la elección presidencial y por la cual hizo campaña sin pisar el país.

El excandidato presidencial reaparece en medio del rápido ascenso del Partido de la Gente, que él fundó en julio de 2021 y que este jueves entregó una propuesta constitucional. Una encuesta Cadem de septiembre lo como la colectividad más representativa de país y existe la posibilidad de que uno de los suyos asuma la presidencia de la Cámara el 12 de octubre.

El PDG ha hecho sentir su influencia ubicándose en el mapa político del Congreso como una suerte de eje de la balanza, donde sus 9 votos pueden dar mayoría a la centroizquierda y la centroderecha.

El fundador mantiene contactos periódicos con la directiva, liderada por Luis Moreno. Se trata de un ex operador portuario que conoció a Parisi viendo su programa de economía en TV.

Entre los parlamentarios, sin embargo, señalan que su relación con el ex candidato no es la misma. Dicen que no influye en ellos, que no los asesora y que tampoco le rinden cuentas. Que hubo mucha desilusión entre algunos de ellos cuando no llegó a Chile a hacer campaña, como había comprometido. “No es el partido de Franco Parisi”, dice un diputado.