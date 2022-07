El descarnado diagnóstico de Quintana frente a Siches y ex ministros del Interior de Piñera

Por Ex-Ante COMPARTIR



martes 19, julio 2022 14:06 Hrs

La ministra del Interior Izkia Siches y los ex jefes de gabinete Rodrigo Hinzpeter y Gonzalo Blumel fueron parte del los invitados al lanzamiento del texto sobre Seguridad Pública. Quintana planteó que “el nivel de crimen organizado que tenemos en Chile, la internación de armas, los pasos fronterizos, la frontera norte, no sería posible sin algún grado de colaboración de policías, de aduanas y probablemente Gendarmería, si alguien cree que eso no pasa en Chile y pasa en la serie “El Marginal” de Argentina, no sé en qué está pensando”.